Общество

26 минут назад

«Мостик, не болей!»: липчан удивили запененные деформационные швы Сокольского моста

338
#ремонт моста
«Мостик, не болей!»: липчан удивили запененные деформационные швы Сокольского моста

В соцсетях обсуждают фото с ремонтируемого Сокольского виадука. Деформационные швы моста строители заполнили пеной.

«Соколький мост, вот и до него дошла пена и утеплитель. Дорога теперь будет ух, все технологические швы выдержат. Я конечно не строитель, но мне кажется, что там должно быть что-то резиновое…», пишет автор фото.

— Рабочие использовали пеностерол для того, чтобы как можно меньше асфальта проваливалось на нижнюю конструкцию моста и там не оставалось мусора. Данная мера не противоречит техническим нормативам. Пеностерол был положен перед устройством очередного слоя. Его уберут, когда завершится укладка асфальтобетонного покрытия — перед началом работ по устройству деформационных швов. В будущем ездить по этому материалу никому не придется. —пояснили GOROD48 в подрядной организации, ремонтирующей мост.

Сокольский мост ремонтирует ООО «Инфинити Групп». Цена контракта — чуть больше 212 миллионов рублей. Мост должен быть сдан до 1 декабря 2023 года.
338
#ремонт моста

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Для детей из Липецка запускают крутые каникулы с изучением IT
Для детей из Липецка запускают крутые каникулы с изучением IT
Бизнес

Еще в рубрике

Во время вчерашней грозы в четырех районах области и Липецке локально отключали свет
#отключенрие света
Во время вчерашней грозы в четырех районах области и Липецке локально отключали свет

22 минуты назад

Общество
В бюллетенях довыборов в Госдуму все-таки будут два Токаревых
#выборы
5
В бюллетенях довыборов в Госдуму все-таки будут два Токаревых

сегодня, 12:32

Общество
Умер один из ведущих артистов Липецкого драматического театра Игорь Коробов
#театр
3
Умер один из ведущих артистов Липецкого драматического театра Игорь Коробов

сегодня, 12:21

Общество
«Липецкэнерго» попросило открыть шлюзы Комсомольского пруда
#гроза #потоп
9
«Липецкэнерго» попросило открыть шлюзы Комсомольского пруда

сегодня, 11:21

Общество
Жители квартир, пострадавших от залитий, получат компенсации от страховой компании
Жители квартир, пострадавших от залитий, получат компенсации от страховой компании

сегодня, 10:46

Общество
Липчане постят затопленные утренним дождем улицы
#потоп
29
Липчане постят затопленные утренним дождем улицы

сегодня, 09:28

Общество