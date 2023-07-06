«Мостик, не болей!»: липчан удивили запененные деформационные швы Сокольского моста

В соцсетях обсуждают фото с ремонтируемого Сокольского виадука. Деформационные швы моста строители заполнили пеной.

«Соколький мост, вот и до него дошла пена и утеплитель. Дорога теперь будет ух, все технологические швы выдержат. Я конечно не строитель, но мне кажется, что там должно быть что-то резиновое…», пишет автор фото.



— Рабочие использовали пеностерол для того, чтобы как можно меньше асфальта проваливалось на нижнюю конструкцию моста и там не оставалось мусора. Данная мера не противоречит техническим нормативам. Пеностерол был положен перед устройством очередного слоя. Его уберут, когда завершится укладка асфальтобетонного покрытия — перед началом работ по устройству деформационных швов. В будущем ездить по этому материалу никому не придется. —пояснили GOROD48 в подрядной организации, ремонтирующей мост.



Сокольский мост ремонтирует ООО «Инфинити Групп». Цена контракта — чуть больше 212 миллионов рублей. Мост должен быть сдан до 1 декабря 2023 года.