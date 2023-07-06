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В Екатеринбурге по делу об убийстве ребенка задержаны сотрудницы детсада и опеки
В рамках расследования уголовного дела о халатности, возбуждённого в связи с убийством малолетнего ребенка, задержаны сотрудник детского сада и специалист опеки и попечительства.
В ходе расследования халатности должностных лиц, ответственных за надлежащий контроль за воспитанием опекаемого ребёнка (ч.2 ст.293 УК РФ), следователи СК России задержали в качестве подозреваемых и.о. заведующего детского дошкольного учреждения, а также специалиста опеки и попечительства Управления социальной политики.
Сотруднице детсада предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), специалисту опеки и попечительства предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть человека).
Следствие полагает, что указанные должностные лица знали о наличии телесных повреждений у ребёнка, но не сообщили об этом в правоохранительные органы, а также не приняли ряд иных мер согласно своим должностным инструкциям.
Ранее суд заключил под стражу опекуна погибшего мальчика. Женщину обвинили в истязании, убийстве и мошенничестве.
Согласно данным следствия, опекун заявила о пропаже ребенка днем 26 июня. Мальчика искали полиция и волонтеры. Спустя несколько дней тело ребенка нашли в гараже опекуна. По версии следствия, мальчик погиб еще в декабре прошлого года. Все это время опекун получала пособия на мальчика, руководствуясь корыстными побуждениями, - передает Bfm.ru.