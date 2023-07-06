В России
сегодня, 12:53
Набиуллина объяснила ослабление рубля влиянием динамики внешней торговли
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Плавающий курс под влиянием внешней торговли меняется.
Курс рубля сейчас снижается под влиянием динамики внешней торговли, - заявила в ходе выступления на Финансовом конгрессе Банка России глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"У нас смотреть нужно прежде всего на динамику внешней торговли. Она во многом определяет движение курса", — отметила она.
По ее словам, положительный счет текущих операций в первом квартале 2023 года был в пять раз меньше пиковых значений годом ранее, - передает РИА Новости.
"Сейчас динамика курса несет проинфляционные риски, мы это будем учитывать при принятии решений по ключевой ставке", — добавила Набиуллина.
По ее мнению, инфляционные шоки происходят в России чаще, чем в других странах, однако доверие к регулятору тем не менее растет, что отражается в том числе на динамике кредитования.
"Мы приходим к выводу, что тот режим денежно-кредитной политики, таргетирование инфляции и плавающий курс, прежде всего он показывает свою эффективность как в спокойные времена, так и в периоды острых шоков, так и в период структурной трансформации, который мы сейчас переживаем", — подчеркнула глава регулятора.
Ранее в четверг курс евро на Московской бирже поднялся выше 101 рубля, курс доллара подскочил выше 93 рублей — обе валюты достигли этих уровней впервые с марта 2022 года.
"У нас смотреть нужно прежде всего на динамику внешней торговли. Она во многом определяет движение курса", — отметила она.
По ее словам, положительный счет текущих операций в первом квартале 2023 года был в пять раз меньше пиковых значений годом ранее, - передает РИА Новости.
"Сейчас динамика курса несет проинфляционные риски, мы это будем учитывать при принятии решений по ключевой ставке", — добавила Набиуллина.
По ее мнению, инфляционные шоки происходят в России чаще, чем в других странах, однако доверие к регулятору тем не менее растет, что отражается в том числе на динамике кредитования.
"Мы приходим к выводу, что тот режим денежно-кредитной политики, таргетирование инфляции и плавающий курс, прежде всего он показывает свою эффективность как в спокойные времена, так и в периоды острых шоков, так и в период структурной трансформации, который мы сейчас переживаем", — подчеркнула глава регулятора.
Ранее в четверг курс евро на Московской бирже поднялся выше 101 рубля, курс доллара подскочил выше 93 рублей — обе валюты достигли этих уровней впервые с марта 2022 года.
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