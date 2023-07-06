В России

сегодня, 12:53

Набиуллина объяснила ослабление рубля влиянием динамики внешней торговли

20
#экономика #рубль

Плавающий курс под влиянием внешней торговли меняется.

Курс рубля сейчас снижается под влиянием динамики внешней торговли, - заявила в ходе выступления на Финансовом конгрессе Банка России глава регулятора Эльвира Набиуллина.

"У нас смотреть нужно прежде всего на динамику внешней торговли. Она во многом определяет движение курса", — отметила она.

По ее словам, положительный счет текущих операций в первом квартале 2023 года был в пять раз меньше пиковых значений годом ранее, - передает РИА Новости.

"Сейчас динамика курса несет проинфляционные риски, мы это будем учитывать при принятии решений по ключевой ставке", — добавила Набиуллина.

По ее мнению, инфляционные шоки происходят в России чаще, чем в других странах, однако доверие к регулятору тем не менее растет, что отражается в том числе на динамике кредитования.

"Мы приходим к выводу, что тот режим денежно-кредитной политики, таргетирование инфляции и плавающий курс, прежде всего он показывает свою эффективность как в спокойные времена, так и в периоды острых шоков, так и в период структурной трансформации, который мы сейчас переживаем", — подчеркнула глава регулятора.

Ранее в четверг курс евро на Московской бирже поднялся выше 101 рубля, курс доллара подскочил выше 93 рублей — обе валюты достигли этих уровней впервые с марта 2022 года.
20
#экономика #рубль

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Для детей из Липецка запускают крутые каникулы с изучением IT
Для детей из Липецка запускают крутые каникулы с изучением IT
Бизнес

Еще в рубрике

В Екатеринбурге по делу об убийстве ребенка задержаны сотрудницы детсада и опеки
#убийство #дети
В Екатеринбурге по делу об убийстве ребенка задержаны сотрудницы детсада и опеки

28 минут назад

В России
В Магнитогорске 25 человек отравились шаурмой в кафе
#массовое отравление #шаурма
В Магнитогорске 25 человек отравились шаурмой в кафе

сегодня, 11:59

В России
Минтруд связал рост продолжительности рабочей недели с дефицитом кадров
#дефицит кадров #рабочая неделя
Минтруд связал рост продолжительности рабочей недели с дефицитом кадров

сегодня, 11:18

В России
РЖД запустили поезда на юг с более низкими ценами на билеты
#РЖД #билеты
РЖД запустили поезда на юг с более низкими ценами на билеты

сегодня, 10:34

В России
ЦБ РФ анонсировал введение цифрового рубля к 2025 году
#цифровой рубль #экономика
ЦБ РФ анонсировал введение цифрового рубля к 2025 году

сегодня, 09:44

В России
Цена многих востребованных автозапчастей за год упала на 30–40%

вчера, 17:36

В России