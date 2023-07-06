Происшествия
сегодня, 12:53
В Липецке рабочему изуродовали лицо осколки диска отрезной машинки
Мужчину прооперировали в областной клинической больнице.
Вчера днем «скорая помощь» доставила в областную клиническую больницу 42-летнего работника предприятия с Трубного проезда, в лицо которого попали осколки рассыпавшего диска отрезной машинки.
Мужчина отказался назвать полученные травмы производственными, сказал, что является безработным. Хирурги обработали его раны и зашили порезы. После операции пациент попросил отпустить его домой.
Мужчина отказался назвать полученные травмы производственными, сказал, что является безработным. Хирурги обработали его раны и зашили порезы. После операции пациент попросил отпустить его домой.
ахаха народтерпил
А что частники?
шардак