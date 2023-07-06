В Липецке рабочему изуродовали лицо осколки диска отрезной машинки

Мужчину прооперировали в областной клинической больнице.

Вчера днем «скорая помощь» доставила в областную клиническую больницу 42-летнего работника предприятия с Трубного проезда, в лицо которого попали осколки рассыпавшего диска отрезной машинки.



Мужчина отказался назвать полученные травмы производственными, сказал, что является безработным. Хирурги обработали его раны и зашили порезы. После операции пациент попросил отпустить его домой.