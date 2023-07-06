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В Липецке рабочему изуродовали лицо осколки диска отрезной машинки

3 1076
#травма
В Липецке рабочему изуродовали лицо осколки диска отрезной машинки

Мужчину прооперировали в областной клинической больнице.

Вчера днем «скорая помощь» доставила в областную клиническую больницу 42-летнего работника предприятия с Трубного проезда, в лицо которого попали осколки рассыпавшего диска отрезной машинки.

Мужчина отказался назвать полученные травмы производственными, сказал, что является безработным. Хирурги обработали его раны и зашили порезы. После операции пациент попросил отпустить его домой.
3 1076
#травма

Комментарии (3)

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ахаха народтерпил

3 минуты назад
начальник пальчиком пригрозил, чтоб невздумал сказать, что на работе получил. защиты у рабочих нет, а на машинке не было кожуха защитного, типи чная классика?
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А что частники?

27 минут назад
Был бы он комбинате, его бы ещё бонусом за нарушение ТБ привлекли :)
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шардак

44 минуты назад
Вот так вот. Работай у частников.
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