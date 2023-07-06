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32 минуты назад

В Магнитогорске 25 человек отравились шаурмой в кафе

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#массовое отравление #шаурма

В Магнитогорске с отравлением были госпитализированы 25 человек. Сотрудники Роспотребнадзора уже выявили на предприятии многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического режима.

Количество госпитализированных жителей Магнитогорска после употребления шаурмы в кафе "Хорошее место" достигло 25, - рассказали РИА Новости в пресс-службе минздрава Челябинской области.

Ранее управление Роспотребнадзора по региону сообщало, что в Магнитогорске зарегистрировано 16 случаев заболевания кишечной инфекцией после посещения кафе "Хорошее место". По предварительным данным, все заболевшие употребляли в пищу шаурму с курицей, на предприятии выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического режима. Оно закрыто с 5 июля.

"В медучреждения Магнитогорска госпитализировано 23 взрослых и 2 детей с признаками острой кишечной инфекции. Состояние всех госпитализированных стабильно, все находятся под медицинским наблюдением и получают необходимое лечение", - говорится в сообщении.

До получения результатов лабораторных исследований сотрудники "Хорошего места" отстранены от работы, осуществляется медицинское наблюдение за ними и контактными лицами, - отметили в ведомстве.
29
#массовое отравление #шаурма

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