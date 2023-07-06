Обвиняемый в угоне 18-летний житель Тербунов попался на вандализме

По данным полиции, он повредил урны и скамейки в тербунском сквере Победы.





Полицейские установили причастность 18-летнего жителя Тербунов, проходящего по делу об угоне, к двум актам вандализма.

«В период с 1 по 2 мая он повредил в сквере Победы две урны общей стоимостью 2400 рублей, а 15 июня там же — скамейку стоимостью 5340 рублей. Возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 214 УК РФ «Вандализм», — сообщает пресс-служба областного управления МВД.

Угон, в котором обвиняется юноша, был совершен 17 июня. По данным следствия, ранее судимый 18-летний тербунец угнал у земляка автомобиль «Мазда 6». Машину позже нашли в селе Борки Тербунского района.

«Подозреваемый увидел открытую «Мазду» с ключами в замке зажигания. Он завел автомобиль и поехал, но скоро машина заглохла. Тогда бросил автомобиль на дороге и ушел домой», — рассказали в полиции.