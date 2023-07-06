Происшествия

56 минут назад

Обвиняемый в угоне 18-летний житель Тербунов попался на вандализме

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#вандализм #угон
Обвиняемый в угоне 18-летний житель Тербунов попался на вандализме

По данным полиции, он повредил урны и скамейки в тербунском сквере Победы.

Полицейские установили причастность 18-летнего жителя Тербунов, проходящего по делу об угоне, к двум актам вандализма. 

«В период с 1 по 2 мая он повредил в сквере Победы две урны общей стоимостью 2400 рублей, а 15 июня там же — скамейку стоимостью 5340 рублей. Возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 214 УК РФ «Вандализм», — сообщает пресс-служба областного управления МВД. 

Угон, в котором обвиняется юноша, был совершен 17 июня. По данным следствия, ранее судимый 18-летний тербунец угнал у земляка автомобиль «Мазда 6». Машину позже нашли в селе Борки Тербунского района. 

«Подозреваемый увидел открытую «Мазду» с ключами в замке зажигания. Он завел автомобиль и поехал, но скоро машина заглохла. Тогда бросил автомобиль на дороге и ушел домой», — рассказали в полиции.

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#вандализм #угон

Комментарии (2)

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Липчанка

12 минут назад
Всего только 18 лет, а уже ранее судимый.. А дальше что?...
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Почему

50 минут назад
Он не в армии?
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