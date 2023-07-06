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Минтруд связал рост продолжительности рабочей недели с дефицитом кадров

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#дефицит кадров #рабочая неделя

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков рассказал о росте продолжительности фактически отработанного времени в стране из-за дефицита кадров

Большой дефицит инженерных кадров, а также кадров в обрабатывающей промышленности наблюдается в регионах России, - передает ТАСС. Это могло привести к росту средней продолжительности рабочей недели, - заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков во время рабочей поездки в Кемеровскую область.

"Могу предположить, что в отдельных субъектах Российской Федерации есть определенный дефицит в кадрах. Соответственно, предприятия, имея достаточно большие объемы заказов предлагают своим сотрудникам за дополнительную плату осуществлять более длительный трудовой день либо переходить на шестидневную рабочую неделю. Естественно, при согласии работника такие процессы могут осуществляться на предприятии, что ведет к увеличению общей средней по количеству часов недели. Большой дефицит в обрабатывающей промышленности, в инженерных кадрах", - отметил он.

Ранее сообщалось, что фактическая продолжительность рабочей недели в I квартале 2023 года выросла до рекордного показателя в 38,5 часа.
27
#дефицит кадров #рабочая неделя

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