Общество

13 минут назад

Жители квартир, пострадавших от залитий, получат компенсации от страховой компании

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Жители квартир, пострадавших от залитий, получат компенсации от страховой компании

В Липецкой области в рамках реализации региональной программы капитального ремонта продолжается ремонт крыш. Всего запланированы работы в 91 доме. В данный момент работы ведутся на 33 объектах.

Два раза в неделю на каждом доме проводятся проверки представителями строительного контроля и инженерами-кураторами ФКР Липецкой области. Свои замечания специалисты фиксируют в журнале работ, актах фиксации договорных нарушений и актах обнаружения недостатков.

На скорость выполнения влияет погода: из-за дождей капитальный ремонт затягивается. Чтобы не допустить залитий квартир, подрядные организации не раскрывают всю крышу сразу, а выполняют работу участками - захватками. Кроме того, до монтажа профлиста стропильная система накрывается парогидроизоляционной плёнкой.

Если осадки интенсивные и залитие происходит, то, согласно договору, подрядная организация несет ответственность за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц.

Подрядчиками заключен договор комплексного страхования, в котором застрахованы риски, связанные, в том числе, с порчей имущества собственника во время проведения работ.

Компенсация за порчу имущества страховой компанией происходит после обращения жителя в адрес управляющей компании, обслуживающей дом, и в адрес ФКР Липецкой области для составления акта осмотра поврежденного имущества и дальнейшей передачи пакета документов подрядной организации для предоставления в страховую компанию.

Представители подрядных организаций в случае залитий стараются оперативно связаться с жителями пострадавших квартир, чтобы рассказать о порядке получения компенсации.

После принятия документов страховой компанией осуществляется выезд оценщика с целью определения суммы ущерба и объема денежных средств, необходимых для компенсации за порчу имущества. После вышеназванных мероприятий денежные средства поступают собственнику помещения от страховой компании.

Напоминаем, что жители домов, в которых проходит капитальный ремонт, могут получить обратную связь от инженеров-кураторов ФКР, специалистов строительного контроля и подрядной организации. Номера телефонов указаны на паспортах объекта, размещённых на каждом доме.

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