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24 минуты назад
РЖД запустили поезда на юг с более низкими ценами на билеты
РЖД постоянно мониторят наличие билетов на южные поезда и при необходимости ставят дополнительные вагоны и составы.
РЖД на фоне повышенного спроса запустили на юг, в том числе, поезда из не новых, но соответствующих всем требованиям вагонов с билетами по более низким ценам, - рассказал РИА Новости заместитель генерального директора компании Дмитрий Пегов.
По его словам, в условиях растущего спроса на перевозки на юг того количества вагонов, которые холдинг РЖД использует в обычное время, не хватает.
"Готовясь к лету, мы привели в порядок и вывели на линии все действующие пассажирские вагоны, которые в принципе есть у холдинга", - отметил он, добавив, что билеты стоят в этих поездах дешевле.
РЖД постоянно мониторят наличие билетов на южные поезда и при необходимости ставят дополнительные вагоны и составы, - подчеркнул Пегов.
Пассажиры активно покупают билеты на поезда на юг на фоне того, что ряд аэропортов остаются закрытыми. Россияне пишут в интернете и говорят, что билетов на юг не хватает.
"Мы делаем все возможное, чтобы удовлетворить спрос на перевозки", - подчеркнул замгендиректора РЖД.
При этом он заявил, что в текущем году возможности РЖД по пропуску поездов сильно ограничены масштабными работами по модернизации инфраструктуры в центральном транспортном узле.
РЖД оставят плацкарт как название и вид класса обслуживания, но сейчас это современные комфортные вагоны с зарядками и кондиционерами,- добавил Пегов.
"Современные плацкартные вагоны уже не те, что были раньше, они стали более комфортными: оснащены кондиционерами, экологически чистыми санитарными комнатами с бесконтактным оборудованием, душем. А шторки, индивидуальное освещение, розетки для зарядки гаджетов позволяют пассажиру создать свое персональное пространство в вагоне", - считает он.
По его словам, в условиях растущего спроса на перевозки на юг того количества вагонов, которые холдинг РЖД использует в обычное время, не хватает.
"Готовясь к лету, мы привели в порядок и вывели на линии все действующие пассажирские вагоны, которые в принципе есть у холдинга", - отметил он, добавив, что билеты стоят в этих поездах дешевле.
РЖД постоянно мониторят наличие билетов на южные поезда и при необходимости ставят дополнительные вагоны и составы, - подчеркнул Пегов.
Пассажиры активно покупают билеты на поезда на юг на фоне того, что ряд аэропортов остаются закрытыми. Россияне пишут в интернете и говорят, что билетов на юг не хватает.
"Мы делаем все возможное, чтобы удовлетворить спрос на перевозки", - подчеркнул замгендиректора РЖД.
При этом он заявил, что в текущем году возможности РЖД по пропуску поездов сильно ограничены масштабными работами по модернизации инфраструктуры в центральном транспортном узле.
РЖД оставят плацкарт как название и вид класса обслуживания, но сейчас это современные комфортные вагоны с зарядками и кондиционерами,- добавил Пегов.
"Современные плацкартные вагоны уже не те, что были раньше, они стали более комфортными: оснащены кондиционерами, экологически чистыми санитарными комнатами с бесконтактным оборудованием, душем. А шторки, индивидуальное освещение, розетки для зарядки гаджетов позволяют пассажиру создать свое персональное пространство в вагоне", - считает он.