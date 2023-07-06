ЦБ РФ анонсировал введение цифрового рубля к 2025 году

В 2023 году ЦБ должен приступить к тестированию цифрового рубля на реальных клиентах с реальными деньгами. В 2023 и 2024 гг. цифровой рубль будет использоваться "в режиме пилотирования, с очень ограниченным количеством клиентов и операций".





"Думаю, что все граждане смогут иметь возможность открывать кошельки, получать цифровые рубли и использовать их на горизонте 2025-2027 годов. Но это в том числе зависит и от банков, которые мы будем подключать к платформе: этот процесс тоже поэтапный", – отметила представитель регулятора в интервью



По ее словам, в 2023 и 2024 гг. цифровой рубль будет использоваться "в режиме пилотирования, с очень ограниченным количеством клиентов и операций клиентов банков в режиме Friends and family. Его участники протестируют открытие и закрытие цифровых кошельков, их пополнение и переводы между физическими лицами, а также оплату товаров и услуг цифровыми рублями по QR-коду. Тестировать оплату будет 30 торгово-сервисных предприятий в 11 городах, которые заранее были выбраны банками и ЦБ", а разработка "некой дорожной карты" ожидается только в 2025 году, - передает



Полномасштабное же внедрение цифрового рубля займет несколько лет, - добавила первый зампред ЦБ. Делать это быстрее нет необходимости, - полагает представитель ЦБ РФ.



В мае 2022 года Скоробогатова сообщила, что ЦБ может начать тестирование цифрового рубля с апреля 2023 г. Для этого необходимо принять соответствующий законопроект, который вводит цифровой рубль в правовое поле. На данный момент документ одобрен в первом чтении, авторы вносят поправки ко второму чтению.



В апреле председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина говорила, что после пилотирования цифрового рубля на небольшом количестве клиентов Банк России сможет предложить его всем. Она подчеркнула, что Банк России продолжит наряду с цифровым рублем развивать и наличное денежное обращение. Банк России протестирует цифровой рубль на реальных клиентах в 2023 году. Это поможет осуществить "давнюю мечту бизнеса", приблизит замену SWIFT и вызовет "битву" программ лояльности банков и торговых сетей, - рассказала первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова."Думаю, что все граждане смогут иметь возможность открывать кошельки, получать цифровые рубли и использовать их на горизонте 2025-2027 годов. Но это в том числе зависит и от банков, которые мы будем подключать к платформе: этот процесс тоже поэтапный", – отметила представитель регулятора в интервью Forbes По ее словам, в 2023 и 2024 гг. цифровой рубль будет использоваться "в режиме пилотирования, с очень ограниченным количеством клиентов и операций клиентов банков в режиме Friends and family. Его участники протестируют открытие и закрытие цифровых кошельков, их пополнение и переводы между физическими лицами, а также оплату товаров и услуг цифровыми рублями по QR-коду. Тестировать оплату будет 30 торгово-сервисных предприятий в 11 городах, которые заранее были выбраны банками и ЦБ", а разработка "некой дорожной карты" ожидается только в 2025 году, - передает "Интерфакс" Полномасштабное же внедрение цифрового рубля займет несколько лет, - добавила первый зампред ЦБ. Делать это быстрее нет необходимости, - полагает представитель ЦБ РФ.В мае 2022 года Скоробогатова сообщила, что ЦБ может начать тестирование цифрового рубля с апреля 2023 г. Для этого необходимо принять соответствующий законопроект, который вводит цифровой рубль в правовое поле. На данный момент документ одобрен в первом чтении, авторы вносят поправки ко второму чтению.В апреле председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина говорила, что после пилотирования цифрового рубля на небольшом количестве клиентов Банк России сможет предложить его всем. Она подчеркнула, что Банк России продолжит наряду с цифровым рублем развивать и наличное денежное обращение.