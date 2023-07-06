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ЦБ РФ анонсировал введение цифрового рубля к 2025 году
В 2023 году ЦБ должен приступить к тестированию цифрового рубля на реальных клиентах с реальными деньгами. В 2023 и 2024 гг. цифровой рубль будет использоваться "в режиме пилотирования, с очень ограниченным количеством клиентов и операций".
"Думаю, что все граждане смогут иметь возможность открывать кошельки, получать цифровые рубли и использовать их на горизонте 2025-2027 годов. Но это в том числе зависит и от банков, которые мы будем подключать к платформе: этот процесс тоже поэтапный", – отметила представитель регулятора в интервью Forbes.
По ее словам, в 2023 и 2024 гг. цифровой рубль будет использоваться "в режиме пилотирования, с очень ограниченным количеством клиентов и операций клиентов банков в режиме Friends and family. Его участники протестируют открытие и закрытие цифровых кошельков, их пополнение и переводы между физическими лицами, а также оплату товаров и услуг цифровыми рублями по QR-коду. Тестировать оплату будет 30 торгово-сервисных предприятий в 11 городах, которые заранее были выбраны банками и ЦБ", а разработка "некой дорожной карты" ожидается только в 2025 году, - передает "Интерфакс".
Полномасштабное же внедрение цифрового рубля займет несколько лет, - добавила первый зампред ЦБ. Делать это быстрее нет необходимости, - полагает представитель ЦБ РФ.
В мае 2022 года Скоробогатова сообщила, что ЦБ может начать тестирование цифрового рубля с апреля 2023 г. Для этого необходимо принять соответствующий законопроект, который вводит цифровой рубль в правовое поле. На данный момент документ одобрен в первом чтении, авторы вносят поправки ко второму чтению.
В апреле председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина говорила, что после пилотирования цифрового рубля на небольшом количестве клиентов Банк России сможет предложить его всем. Она подчеркнула, что Банк России продолжит наряду с цифровым рублем развивать и наличное денежное обращение.