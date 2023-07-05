В России

30 минут назад

Цена многих востребованных автозапчастей за год упала на 30–40%

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Ситуация с поставками запчастей начала стабилизоваться с осени прошлого года. Детали по целому ряду марок авто стали дешеветь, рассказал в интервью «Известиям» глава Российского союза страховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.

По его словам, среди таких брендов — Audi, Hyundai, Kia, Mitsubishi и Nissan. К июню 2023-го стоимость многих востребованных автозапчастей за год упала на 30–40%.

«Основной трафик комплектующих сейчас приходится не на детали, произведенные в недружественных странах и привезенные обходным путем. Значительная часть запчастей, которая поступает в страну, изготавливается в дружественных государствах, например, в Китае и ОАЭ, по лицензии и на их заводах. Такие детали поставляют в РФ без нарушений, и санкции этому не препятствуют», — пояснил Евгений Уфимцев.

Он добавил: при этом есть отдельные бренды, к которым сложно достать компоненты. Часто это связано с тем, что они не столь массовые на российском рынке, и комплектующие для них невыгодно привозить большими партиями.

Средний уровень цен на запчасти почти стабилизировался и превышает значения начала 2022-го на 21–25%. Даже последние изменения курса рубля пока никак не сказались на стоимости, подчеркнул Уфимцев.

 

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