Бизнес

сегодня, 08:00

В продолжение «сюрпризов» ко Дню города 320

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В продолжение «сюрпризов» ко Дню города 320

Рекламы в городе появляется всё больше, а смысла..?

А смысл в том, что в борьбе за внимание побеждает творчество. В этом аспекте отличается «Ремстройсервис», который явно не боится экспериментов.  Ко Дню металлурга появились приметные баннеры, а главное — скидки и специальные предложения для металлургов и ветеранов НЛМК.


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Сюрпризом такую акцию назвать сложно, ведь подарки ко Дню города стали доброй традицией от «Ремстройсервис». Но оно и к лучшему!

Группа компаний застройщика запустила ряд акций для горожан. В этом месяце предоставляет скидку на квартиры в размере до 270 000* рублей для сотрудников НЛМК.

В компании действуют и другие акции — отличная возможность выбрать наиболее выгодное предложение.
 
Подробности уточняйте по телефону: +7 (4742) 51-63-93
г. Липецк, ул. Космонавтов, 24/1

Пока что Вы выбираете день посещения отдела продаж «Ремстройсервис», предлагаем вспомнить, какой креатив на улицах города предлагал девелопер в марте.

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*Период проведения акции с 01.07.2023 по 31.07.2023. Застройщик ООО CЗ «МКД Романово». Актуальные цены, проектная декларация на сайтах: rss48.ru и наш.дом.рф. Предложение не является публичной офертой и ограничено наличием квартир. 

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А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
#знаете ли вы что
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А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
Общество

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