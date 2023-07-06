В продолжение «сюрпризов» ко Дню города 320

Рекламы в городе появляется всё больше, а смысла..?

А смысл в том, что в борьбе за внимание побеждает творчество. В этом аспекте отличается «Ремстройсервис» , который явно не боится экспериментов. Ко Дню металлурга появились приметные баннеры, а главное — скидки и специальные предложения для металлургов и ветеранов НЛМК.





Сюрпризом такую акцию назвать сложно, ведь подарки ко Дню города стали доброй традицией от «Ремстройсервис». Но оно и к лучшему!

Группа компаний застройщика запустила ряд акций для горожан. В этом месяце предоставляет скидку на квартиры в размере до 270 000* рублей для сотрудников НЛМК.



В компании действуют и другие акции — отличная возможность выбрать наиболее выгодное предложение.



Подробности уточняйте по телефону: +7 (4742) 51-63-93

г. Липецк, ул. Космонавтов, 24/1



Пока что Вы выбираете день посещения отдела продаж «Ремстройсервис», предлагаем вспомнить, какой креатив на улицах города предлагал девелопер в марте.

*Период проведения акции с 01.07.2023 по 31.07.2023. Застройщик ООО CЗ «МКД Романово». Актуальные цены, проектная декларация на сайтах: rss48.ru и наш.дом.рф. Предложение не является публичной офертой и ограничено наличием квартир.

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