В России

сегодня, 13:50

В РФ откроют аналог Zara Home и H&M Home

30
#Zara Home #H&M Home #бренды #аналог

Российский аналог Zara Home и H&M Home — Redecoro — выйдет на рынок РФ осенью 2023 года.

Российский аналог Zara Home и H&M Home - Redecoro - выйдет на рынок РФ осенью 2023 года. В ближайшие два года планируется открытие до 50 магазинов в России и СНГ, - рассказала управляющий партнер Redecoro Анастасия Кондакова.

"До конца 2023 года мы откроем в Москве два офлайн и один онлайн-магазин. Первый, площадью 370 кв. м, появится уже осенью в ТЦ "Метрополис". В ближайшие пару лет планируем открытие до 50 магазинов по всей России и СНГ", - сказала она.

По ее словам, осенью 2023 года бренд представит первую собственную линейку домашнего декора, текстиля, посуды, товаров для кухни и ванной, - передает ТАСС. В дизайне коллекции сочетаются элементы скандинавской и этнической стилистики, минимализма и эко-стиля. Бренд ориентируется на средний ценовой сегмент, его особенностью станет технологичность и цифровизация. Продукция заказывается на фабриках в России, Турции, Индии и Китая. На многих из них изготавливается ассортимент Zara Home и H&M Home, - пояснили в компании.

"Важно отметить, что мы не копируем продукцию ушедших брендов, а самостоятельно разрабатываем линейки. Диверсификация поставщиков и большое количество партнеров помогают нам не зависеть от политической, экономической, эпидемиологической ситуации в мире", - отметила Кондакова.

Redecoro - российская сеть технологичных магазинов, основанная весной 2023 года в Москве. Инвестор проекта - Сбер.

Как ранее сообщалось, некоторые зарубежные компании объявили о приостановке работы в России из-за западных санкций, введенных из-за спецоперации на Украине. Среди брендов, прекративших работу в РФ, оказались Zara Home и H&M Home.
30
#Zara Home #H&M Home #бренды #аналог

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
#знаете ли вы что
43
А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
Общество

Еще в рубрике

В РЖД сообщили о массированной хакерской атаке на свой сайт и приложение
#РЖД #хакерская атака
В РЖД сообщили о массированной хакерской атаке на свой сайт и приложение

37 минут назад

В России
В Ярославле 3 человека пострадали при столкновении теплохода с пирсом
#столкновение #теплоход
В Ярославле 3 человека пострадали при столкновении теплохода с пирсом

сегодня, 13:09

В России
На Сахалине предотвратили теракт на объекте энергетики и в комиссариате
#теракт
На Сахалине предотвратили теракт на объекте энергетики и в комиссариате

сегодня, 12:25

В России
У четырёх жителей Республики Тыва нашли сибирскую язву
#сибирская язва
У четырёх жителей Республики Тыва нашли сибирскую язву

сегодня, 11:45

В России
При обстреле Белгородской области пострадала женщина
#обстрел #Белгород
При обстреле Белгородской области пострадала женщина

сегодня, 10:43

В России
В РФ увеличат до 10 тысяч рублей штраф за недопуск газовщиков в квартиру
#газовщики #штраф
1
В РФ увеличат до 10 тысяч рублей штраф за недопуск газовщиков в квартиру

сегодня, 10:01

В России