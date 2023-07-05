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30 минут назад
В Ярославле 3 человека пострадали при столкновении теплохода с пирсом
В Ярославле теплоход врезался в пирс на набережной. ЧП произошло на Тверицкой набережной. Есть пострадавшие.
Речной трамвайчик врезался в бетонный пирс в Ярославле, - рассказали ТАСС в экстренных службах.
"Теплоход "Москва-208" врезался в бетонный пирс на Тверицкой набережной в Ярославле, пострадали три человека. Все пассажиры эвакуированы на берег", - отметили в экстренных службах.
В региональном управлении МЧС подтвердили информацию об инциденте, добавив, что с судна эвакуируют порядка 100 человек. В ведомстве добавили, что судно не получило значительных повреждений.
"Он носом уткнулся в бетонный пирс. Значительных повреждений нет - ни течи, ни пробоин нет", - пояснили в министерстве.
В депздраве региона отметили, что медики осматривают 8 человек с судна. Одного пассажира направили в больницу им. Соловьева для более углубленного осмотра. В медицинское учреждение также доставили трех детей.
Региональное управление СК начало проверку после ЧП. Следователи выехали на осмотр места происшествия, организован комплекс проверочных мероприятий для установления всех обстоятельств.
Очевидцы рассказали, что он проплыл на полной скорости прямо мимо отдыхающих.
"Теплоход практически на полном ходу по непонятным причинам вошел в берег. <…> Буквально мимо купающихся", — заявили свидетели.
В момент аварии в воде находились дети и взрослые, но пострадали пассажиры — участники полуторачасовой прогулки по Волге. Кто-то из них стоял на лестнице, другие на палубе.
Пассажирка теплохода рассказала, что билеты купили прямо на корабле. Судно двигалось вдоль берега, а в какой-то момент заплыло за буйки — тогда отдыхающие поняли, что круиз пошел не по плану. Однако экипаж не сделал никаких предупреждений.
"Сильнейший удар. Летят люди, дети, стулья. Начали выбегать, открывать двери — двери заблокированы", — рассказала женщина.
Эвакуацию провели своими силами — ни капитан, ни экипаж не помогали пассажирам сойти на берег после аварии, - передает Телеканал 360.
Всего в момент ЧП на борту находились 103 человека. Причина аварии устанавливается.
"Теплоход "Москва-208" врезался в бетонный пирс на Тверицкой набережной в Ярославле, пострадали три человека. Все пассажиры эвакуированы на берег", - отметили в экстренных службах.
В региональном управлении МЧС подтвердили информацию об инциденте, добавив, что с судна эвакуируют порядка 100 человек. В ведомстве добавили, что судно не получило значительных повреждений.
"Он носом уткнулся в бетонный пирс. Значительных повреждений нет - ни течи, ни пробоин нет", - пояснили в министерстве.
В депздраве региона отметили, что медики осматривают 8 человек с судна. Одного пассажира направили в больницу им. Соловьева для более углубленного осмотра. В медицинское учреждение также доставили трех детей.
Региональное управление СК начало проверку после ЧП. Следователи выехали на осмотр места происшествия, организован комплекс проверочных мероприятий для установления всех обстоятельств.
Очевидцы рассказали, что он проплыл на полной скорости прямо мимо отдыхающих.
"Теплоход практически на полном ходу по непонятным причинам вошел в берег. <…> Буквально мимо купающихся", — заявили свидетели.
В момент аварии в воде находились дети и взрослые, но пострадали пассажиры — участники полуторачасовой прогулки по Волге. Кто-то из них стоял на лестнице, другие на палубе.
Пассажирка теплохода рассказала, что билеты купили прямо на корабле. Судно двигалось вдоль берега, а в какой-то момент заплыло за буйки — тогда отдыхающие поняли, что круиз пошел не по плану. Однако экипаж не сделал никаких предупреждений.
"Сильнейший удар. Летят люди, дети, стулья. Начали выбегать, открывать двери — двери заблокированы", — рассказала женщина.
Эвакуацию провели своими силами — ни капитан, ни экипаж не помогали пассажирам сойти на берег после аварии, - передает Телеканал 360.
Всего в момент ЧП на борту находились 103 человека. Причина аварии устанавливается.