В России
55 минут назад
На Сахалине предотвратили теракт на объекте энергетики и в комиссариате
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Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на объекте энергетики и в военном комиссариате Сахалина.
Федеральной службой безопасности РФ в городе Южно-Сахалинске предотвращена подготовка терактов на объекте энергосистемы острова и в военном комиссариате, - говорится на сайте ФСБ.
В результате проведенных мероприятий задержан 43-летний россиянин, являющийся сторонником украинского неонацизма.
По месту его проживания изъяты компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, средства связи, содержащие инструкции по изготовлению самодельных взрывных и зажигательных устройств, большое количество террористического и экстремистского контента, переписка с координатором одной из террористических организаций Украины.
Уточняется, что в отношении задержанного возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 30, ч, 1 ст. 205 (приготовление к теракту) и ст. 275 (государственная измена) УК РФ.
Он заключен под стражу.
В результате проведенных мероприятий задержан 43-летний россиянин, являющийся сторонником украинского неонацизма.
По месту его проживания изъяты компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, средства связи, содержащие инструкции по изготовлению самодельных взрывных и зажигательных устройств, большое количество террористического и экстремистского контента, переписка с координатором одной из террористических организаций Украины.
Уточняется, что в отношении задержанного возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 30, ч, 1 ст. 205 (приготовление к теракту) и ст. 275 (государственная измена) УК РФ.
Он заключен под стражу.
24