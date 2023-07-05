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55 минут назад

На Сахалине предотвратили теракт на объекте энергетики и в комиссариате

24
#теракт

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на объекте энергетики и в военном комиссариате Сахалина.

Федеральной службой безопасности РФ в городе Южно-Сахалинске предотвращена подготовка терактов на объекте энергосистемы острова и в военном комиссариате, - говорится на сайте ФСБ.

В результате проведенных мероприятий задержан 43-летний россиянин, являющийся сторонником украинского неонацизма.

По месту его проживания изъяты компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, средства связи, содержащие инструкции по изготовлению самодельных взрывных и зажигательных устройств, большое количество террористического и экстремистского контента, переписка с координатором одной из террористических организаций Украины.

Уточняется, что в отношении задержанного возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 30, ч, 1 ст. 205 (приготовление к теракту) и ст. 275 (государственная измена) УК РФ.

Он заключен под стражу.
24
#теракт

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