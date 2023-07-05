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21 минуту назад

У четырёх жителей Республики Тыва нашли сибирскую язву

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#сибирская язва

Четырём жителям Республики Тыва поставили диагноз "сибирская язва".

Диагноз "сибирская язва" поставлен четырем жителям Республики Тыва, первый заболевший был госпитализирован в конце июня, - сообщила пресс-служба регионального Россельхознадзора.

"На сегодняшний день диагноз "сибирская язва" подтвержден у четырех человек в Барун-Хемчикском районе Республики Тыва", - отметили в пресс-службе ведомства.

В Минздраве Тывы информацию пока не подтвердили.

По данным Россельхознадзора, мужчина участвовал в убое больной лошади без предварительного уведомления ветеринарной службы, - передает ТАСС.

"В убое животного и разделки туши было задействовано четыре человека. Внутренние органы варили и употребляли в пищу", - пояснили в ведомстве.

В конце июня в Барун-Хемчикском районе Республики Тыва был выявлен первый случай сибирской язвы у человека после посещения чабанской стоянки. В хозяйстве, где находился мужчина, содержатся более 100 животных, которые не были вакцинированы. На стоянке постоянно проживают шесть человек, среди которых четверо детей. За ними организовано медицинское наблюдение с ежедневным осмотром кожных покровов и ежедневным двукратным измерением температуры тела. Вакцинацию в очаге сибирской язвы прошли 84 человека. Мужчину госпитализировали. Региональная прокуратура организовала проверку по факту госпитализации мужчины. Власти ввели в районе режим ЧС.

Специалисты управления Роспотребнадзора незамедлительно начали проводить эпидрасследование и комплекс необходимых противоэпидемических мероприятий. Также удалось установить лица, которые контактировали с заболевшим.

В Роспотребнадзоре уточнили, что сибирская язва не передается от человека человеку. Заражение возможно при прямом контакте с больным скотом, когда микроб попадает в микротравмы кожных покровов, а также при употреблении мясной продукции, которая прошла недостаточную термическую обработку.
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#сибирская язва

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