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сегодня, 10:43

При обстреле Белгородской области пострадала женщина

45
#обстрел #Белгород

В результате обстрела пострадала женщина, повреждено несколько домов и автомобилей, а также линия электропередач.

В городе Валуйки Белгородской области из-за обстрела со стороны Украины сработала система ПВО, - сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Телеграм-канале.

Сильно повреждены два частных жилых дома и пять автомобилей.

Позже Гладков уточнил, что больше часа длился обстрел города Валуйки.

По его словам, система ПВО сбила три цели на подлете к городу и один БПЛА, еще 12 снарядов из РСЗО "Град" были выпущены по частному жилому сектору.

Есть одна пострадавшая - женщина с осколочными ранениями грудной клетки доставлена в Валуйскую ЦРБ. Ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.

По предварительным данным, различные повреждения зафиксированы в 8 частных жилых домовладениях. Также повреждена линия электропередачи. Оперативные и аварийные службы на месте.
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#обстрел #Белгород

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