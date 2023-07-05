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При обстреле Белгородской области пострадала женщина
В результате обстрела пострадала женщина, повреждено несколько домов и автомобилей, а также линия электропередач.
В городе Валуйки Белгородской области из-за обстрела со стороны Украины сработала система ПВО, - сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Телеграм-канале.
Сильно повреждены два частных жилых дома и пять автомобилей.
Позже Гладков уточнил, что больше часа длился обстрел города Валуйки.
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По его словам, система ПВО сбила три цели на подлете к городу и один БПЛА, еще 12 снарядов из РСЗО "Град" были выпущены по частному жилому сектору.
Есть одна пострадавшая - женщина с осколочными ранениями грудной клетки доставлена в Валуйскую ЦРБ. Ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.
По предварительным данным, различные повреждения зафиксированы в 8 частных жилых домовладениях. Также повреждена линия электропередачи. Оперативные и аварийные службы на месте.
Сильно повреждены два частных жилых дома и пять автомобилей.
Позже Гладков уточнил, что больше часа длился обстрел города Валуйки.
⠀
По его словам, система ПВО сбила три цели на подлете к городу и один БПЛА, еще 12 снарядов из РСЗО "Град" были выпущены по частному жилому сектору.
Есть одна пострадавшая - женщина с осколочными ранениями грудной клетки доставлена в Валуйскую ЦРБ. Ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.
По предварительным данным, различные повреждения зафиксированы в 8 частных жилых домовладениях. Также повреждена линия электропередачи. Оперативные и аварийные службы на месте.