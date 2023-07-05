В Ельце «Фольксваген Поло» врезался в столб

Водитель отделался скачком давления.

Вечером 4 июля в Ельце на улице Яна Фабрициуса 73-летний водитель автомобиля «Фольксваген Поло» не справился с управлением и врезался в столб.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, ДТП обошлось без пострадавших. Хотя водителя возили в больницу — но ничего кроме повышенного давления у него не выявили.