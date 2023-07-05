Происшествия

25 минут назад

В Ельце «Фольксваген Поло» врезался в столб

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#ДТП
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В Ельце «Фольксваген Поло» врезался в столб

Водитель отделался скачком давления.

Вечером 4 июля в Ельце на улице Яна Фабрициуса 73-летний водитель автомобиля «Фольксваген Поло» не справился с управлением и врезался в столб.

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Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, ДТП обошлось без пострадавших. Хотя водителя возили в больницу — но ничего кроме повышенного давления у него не выявили.

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Фото -  vk.com/my_elets
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#ДТП
2

Комментарии (1)

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Терапевт

7 минут назад
В 74 года у всех повышенное давление и сахар. Столб здесь не причем
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