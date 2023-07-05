Происшествия
25 минут назад
В Ельце «Фольксваген Поло» врезался в столб
Водитель отделался скачком давления.
Вечером 4 июля в Ельце на улице Яна Фабрициуса 73-летний водитель автомобиля «Фольксваген Поло» не справился с управлением и врезался в столб.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, ДТП обошлось без пострадавших. Хотя водителя возили в больницу — но ничего кроме повышенного давления у него не выявили.
Фото - vk.com/my_elets
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, ДТП обошлось без пострадавших. Хотя водителя возили в больницу — но ничего кроме повышенного давления у него не выявили.
Фото - vk.com/my_elets
Терапевт