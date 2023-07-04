Погода в Липецке

17 минут назад

С каждым днем все жарче: завтра до +31

74
#жара
С каждым днем все жарче: завтра до +31

В ближайшие трое суток Липецкая область останется в области повышенного атмосферного давления, осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят: 5 июля – 22-23 градуса тепла, что на 2-3 градуса выше нормы, 6 и 7 июля – 24-25 градусов тепла, что на 4-5 градусов выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 5 июля в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменный, 4-9 м/сек. Ночью будет от +13 до +18 градусов, днем температура составит от +26 до +31 градусов. 

В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха — ночью от +15 до +17 градусов, днем — от +28 до +30.

День 5 июля стал самым теплым в Липецке в 1938 году, тогда в городе было +36. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2009 году –5 градусов тепла. 
74
#жара

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