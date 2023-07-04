27 минут назад
К Дню металлурга в Липецке вновь пройдет «Прочный сплав»: организаторы высадят деревья по числу участников забега
В Липецке проведут забег «Прочный сплав». Его организует НЛМК и социальный партнёр компании – благотворительный фонд социальной защиты «Милосердие». Спортивный праздник посвящен Дню металлурга.
Забег «Прочный плав» — это больше 500 индивидуальных и 25 командных слотов. Каждый участник получит памятную медаль и стартовый пакет с фирменной кепкой, нагрудным номером и чипом индивидуального хронометража.
Команде-победителю вручат сертификат на 100 000 рублей. С его помощью можно будет приобрести спортивные товары. Побороться за главный приз смогут команды из пяти человек — обязательное условие в составе команды должна быть девушка.
Каждый участник, вне зависимости от результата, внесёт свой вклад в озеленение Липецка. Организаторы высадят в городе количество деревьев, которое будет равно числу участников забега.
Пройти регистрацию забега «Прочный сплав» можно на сайте nlmk-sport.ru.
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