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27 минут назад

К Дню металлурга в Липецке вновь пройдет «Прочный сплав»: организаторы высадят деревья по числу участников забега

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#День Металлурга
К Дню металлурга в Липецке вновь пройдет «Прочный сплав»: организаторы высадят деревья по числу участников забега

В Липецке проведут забег «Прочный сплав». Его организует НЛМК и социальный партнёр компании – благотворительный фонд социальной защиты «Милосердие». Спортивный праздник посвящен Дню металлурга. 

Забег стартует 15 июля в 07:00 по адресу: ул. Адмирала Макарова, 1В, корп. 2(ФОК «Новолипецкий» в Парке металлургов). Главная новость для спортсменов - участие в забеге бесплатное. Организаторы предлагают широкую линейку дистанций - 3, 5 и 10 км. Предусмотрены и детские забеги от 250 до 1200 метров(допускаются участники в возрасте от 3 до 14 лет).

Забег «Прочный плав» — это больше 500 индивидуальных и 25 командных слотов. Каждый участник получит памятную медаль и стартовый пакет с фирменной кепкой, нагрудным номером и чипом индивидуального хронометража. 

Команде-победителю вручат сертификат на 100 000 рублей. С его помощью можно будет приобрести спортивные товары. Побороться за главный приз смогут команды из пяти человек — обязательное условие в составе команды должна быть девушка. 

Каждый участник, вне зависимости от результата, внесёт свой вклад в озеленение Липецка. Организаторы высадят в городе количество деревьев, которое будет равно числу участников забега.

Пройти регистрацию забега «Прочный сплав» можно на сайте  nlmk-sport.ru.

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