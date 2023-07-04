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16 минут назад

Диетолог назвала ультраобработанные продукты причиной набора веса

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#здоровье #продукты #набор веса

Обилие в рационе ультраобработанных продуктов грозит быстрым набором веса.

О действии определённых продуктов на набор веса рассказала диетолог Анастасия Ефимова из клиник "Атлас".

"Все эти продукты наряду с фастфудом относятся к ультраобработанным. Они содержат много соли, сахара и насыщенного жира. Доказана связь потребления ультрапереработанных продуктов с повышенным риском для здоровья и набора жировой массы", — пояснила эксперт.

По ее словам, в отличие от свежих или минимально обработанных продуктов, ультрапереработанные, как правило, содержат много калорий, - пишет "Газета.ru".

"Соки, газировки, сладкие сухие завтраки, выпечка, лапша быстрого приготовления, сосиски и колбасы содержат мало клетчатки, белка, витаминов, минералов и других питательных веществ. При этом большое количество сахара и жира в них приводит к постепенному увеличению веса", — отметила врач.

Диетолог подчеркнула, что особое внимание следует уделить "жидким" калориям из подслащенных сахаром напитков.

"Фруктовые соки, газированные и спортивные напитки, а также кофе и чай с сахаром не дают чувства сытости. В результате при ежедневном потреблении дополнительных 200-300 ккал всего с одной газировкой или раф-кофе можно незаметно набрать лишние килограммы", — резюмировала диетолог.
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#здоровье #продукты #набор веса

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