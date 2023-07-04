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30 минут назад

Курс евро на Мосбирже поднялся выше 98 рубля впервые с 29 марта 2022 года

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#экономика #курс валюты

Доллар поднимался до 89,8 рубля.

Курс евро поднялся выше 98 рублей впервые с 29 марта 2022 года, - говорится в данных торгов на Московской бирже.

По данным на 13:34 мск евро рос на 1,41%, до 98,01 рубля.

Американский доллар при этом повышается на 1,29 рубля — до до 89,99 рубля. Минутами ранее он подскакивал до 90,04 рубля — максимума с марта прошлого года.

К 13:40 мск евро замедлил рост до 97,99 рубля (+0,95%). В то же время доллар прибавлял 1,27%, поднимаясь до 89,8 рубля, а юань рос на 1,86%, до 12,409 рубля.

К 13:50 мск курс евро снова ускорил рост до 98,08 рубля (+1,49%). В то же время доллар прибавлял 1,29%, поднимаясь до 89,84 рубля, а юань рос на 1,87%, до 12,410 рубля, - передает ТАСС.

Курс европейской валюты расчетами "завтра" на 14:34 мск вырос на 1,46 рубля — до 98,11 рубля.
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#экономика #курс валюты

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