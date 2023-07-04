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9 минут назад
Губернатор Петербурга подписал закон о введении курортного сбора
Плату в размере 100 рублей будут взимать с туриста за одни сутки фактического проживания в гостинице с 1 апреля 2024 года.
В Санкт-Петербурге с 1 апреля 2024 года начнут взимать курортный сбор, - сообщила пресс-служба губернатора Александра Беглова со ссылкой на подписанный им закон.
Закон начнет действовать 1 октября 2023 года, но первые шесть месяцев будет действовать нулевая ставка сбора.
Документом вводится курортный сбор, размер которого за одни сутки фактического проживания в объекте размещения (гостинице) составит на одного человека: с 1 октября 2023 года по 31 марта 2024 года - 0 рублей в сутки; с 1 апреля 2024 года - 100 рублей в сутки, - говорится на официальном сайте правительства города.
Уточняется, что за первый день заезда курортный сбор взиматься не будет.
Законом установлены более 20 льготных категорий граждан, которые полностью освобождены от уплаты сбора. Среди них - лица, постоянно работающие на территории города на основании трудового договора или служебного контракта; лица, имеющие место жительства на территории города; участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, лица, направлявшиеся для обеспечения выполнения задач в ходе специальной военной операции; многодетные семьи.
Отмечается, что исчисление, взимание и перечисление в бюджет Санкт‑Петербурга курортного сбора будут вести операторы, занимающиеся предоставлением гостиничных услуг и (или) услуг по временному размещению и (или) обеспечением временного проживания граждан.
Средства, поступившие в бюджет Санкт‑Петербурга от уплаты курортного сбора, будут использоваться исключительно для финансового обеспечения работ по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту объектов курортной инфраструктуры. Перечень этих работ установит правительство Санкт‑Петербурга.
Закон начнет действовать 1 октября 2023 года, но первые шесть месяцев будет действовать нулевая ставка сбора.
Документом вводится курортный сбор, размер которого за одни сутки фактического проживания в объекте размещения (гостинице) составит на одного человека: с 1 октября 2023 года по 31 марта 2024 года - 0 рублей в сутки; с 1 апреля 2024 года - 100 рублей в сутки, - говорится на официальном сайте правительства города.
Уточняется, что за первый день заезда курортный сбор взиматься не будет.
Законом установлены более 20 льготных категорий граждан, которые полностью освобождены от уплаты сбора. Среди них - лица, постоянно работающие на территории города на основании трудового договора или служебного контракта; лица, имеющие место жительства на территории города; участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, лица, направлявшиеся для обеспечения выполнения задач в ходе специальной военной операции; многодетные семьи.
Отмечается, что исчисление, взимание и перечисление в бюджет Санкт‑Петербурга курортного сбора будут вести операторы, занимающиеся предоставлением гостиничных услуг и (или) услуг по временному размещению и (или) обеспечением временного проживания граждан.
Средства, поступившие в бюджет Санкт‑Петербурга от уплаты курортного сбора, будут использоваться исключительно для финансового обеспечения работ по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту объектов курортной инфраструктуры. Перечень этих работ установит правительство Санкт‑Петербурга.