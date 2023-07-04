По смертельному избиению в Казинке присяжными вынесен оправдательный приговор

Уголовное дело, которое длилось с 2020 года, вернули назад следователям.

Грязинский городской суд на основании вердикта присяжных заседателей вынес оправдательный приговор 46-летнему жителю села Казинка, обвиняемому по части 4 статьи 111 УК РФ в смертельном избиении мужчины.



По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, органами предварительного следствия мужчина обвинялся в совершении преступления: якобы утром 18 августа 2020 года у себя дома и во дворе он нанёс руками и ногами в обуви мужчине не менее двух ударов по животу, девяти — по голове, двух — по груди, шести — по правой руке, четырёх — по левой руке и четырёх — по правой ноге.



Потерпевший получил многочисленные кровоподтёки и ссадины, ушибленную рану теменной-височной области, закрытую тупую травму живота с кровоизлияниями в кишечнике, разрывом брюшины. Здоровью потерпевшего был причинён тяжкий вред. И полученные травмы стали причиной его смерти.



Обвиняемым было заявлено ходатайство о рассмотрении уголовного дела с участием присяжных заседателей. Была сформирована коллегия присяжных заседателей из девяти человек (шесть — основных, три — запасных), которые вынесли вердикт о невиновности подсудимого. На основании вердикта присяжных заседателей судом был вынесен оправдательный приговор.



Уголовное дело вернули назад в руководителю следственного отдела по городу Грязи СУ СК России по Липецкой области для производства предварительного следствия и установления обвиняемого лица.



Также было отказано в гражданском иске на полтора миллиона рублей в качестве возмещения морального вреда плюс 99 226 рублей — в качестве материального ущерба (были учтены расходы на погребение).



За подсудимым также признали право на реабилитацию и возмещение вреда, связанного с уголовным преследованием.