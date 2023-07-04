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58 минут назад

Минфин предлагает снизить госрасходы бюджета на 10% с 2024 года

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#экономика #госбюджет

Глава Минфина России Антон Силуанов представил программу фронтального сокращения государственных расходов в бюджете 2024 года.

В российском бюджете на 2024 год нужно снизить на 10% все незащищенные статьи расходов, а высвободившиеся деньги перераспределить. С таким предложением на заседании правкомиссии по бюджетным проектировкам 29 июня выступил министр финансов Антон Силуанов, - пишут "Ведомости" со ссылкой на источники.

По их словам, участники заседания в основном негативно отреагировали на это предложение, но не стали спорить с необходимостью сокращения бюджетных трат. Выступающие попросили для ведомств самостоятельно определять, какие расходы носят приоритетный характер, а от каких можно отказаться.

Силуанов пояснил, что оптимизация сейчас нужна из-за роста разрыва между доходами и расходами бюджета. По данным Минфина и Федерального казначейства, в 2023 году доходы бюджета составили 9,82 трлн рублей, а расходы — 13,23 трлн. Дефицит бюджета оценивается в 3,41 трлн рублей.

В качестве альтернативы на заседании предложили нарастить заимствования, но представитель Центробанка выступил резко против такого подхода. По его словам, в этом случае коммерческие компании будут ограничены в доступе к кредитам и возникнет перекос в пользу госсектора.

Источник, знакомый с ходом дискуссии, отметил, что Минфин в рамках предложения не учел ряд факторов — ускорение ВВП, ситуацию с доходами и рублем. Но другой собеседник газеты, близкий к правительству, отметил, что Силуанов представил более свежие оценки по сравнению с последним официально утвержденным прогнозом социально-экономического развития.

Под защищенными статьями бюджета (неофициальный статус) традиционно понимают те, что связаны с исполнением социальных обязательств, в первую очередь, многочисленные выплаты и на военные нужды и безопасность. Незащищенные статьи включают, например, национальную экономику, охрану окружающей среды и другие.
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#экономика #госбюджет

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