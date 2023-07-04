В России

13 минут назад

В Госдуме предлагают запретить доступ к данным пациента

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#медицинская тайна #здоровье

Депутаты предлагают дополнить новым положением закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".

Депутаты Госдумы предлагают запретить доступ без письменного или электронного согласия гражданина к сведениям, составляющим медицинскую тайну, всем, кроме его лечащего врача,— в том числе полиции, военкомам, работодателям и даже искусственному интеллекту. Соответствующий законопроект внесут в Госдуму, - пишет "Ъ".

По мнению авторов документа, такая мера исключит злоупотребления, которые ведут к утечке чувствительных данных в даркнет, а также защитит права граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.

Документ предлагает наделить граждан правом не раскрывать любым лицам, кроме их лечащих врачей, информацию о состоянии здоровья.

Депутаты хотят, чтобы медработник, которому по долгу службы может потребоваться скрытая пациентом информация, запрашивал право на ее использование, получая письменное или электронное согласие.

В пояснительной записке уточняется, что это позволит исключить правовые основания для возможного злоупотребления правом медорганизаций получать сведения, содержащие врачебную тайну пациента, а также будет способствовать "увеличению защищенности прав граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну".
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#медицинская тайна #здоровье

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