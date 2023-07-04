Общество

34 минуты назад

В Тербунском районе браконьер убил лосиху

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#животные #браконьерство
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В Тербунском районе браконьер убил лосиху

В туше животного найдена картечь.

Ещё 2 июня недалеко от Тербунов была обнаружена туша самки лося. Как сообщает управление ветеринарии Липецкой области, погибшему животному было около полутора лет, вес около 250 килограммов.

«Вскрытие показало, что животное погибло от огнестрельного ранения, повреждены легкие лосихи, в грудной полости обнаружена картечь, что свидетельствует о применении гладкоствольного оружия. Мало того, что лось является строго лицензионным видом охоты, так еще в данное время охота запрещена на все виды животных и птиц», —  рассказали в управлении ветеринарии.

Жителям Липецкой области напоминают, что статьёй 258 УК РФ за незаконную охоту предусмотрен штраф от пятисот тысяч до одного миллиона рублей, а также до пяти лет лишения свободы.
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#животные #браконьерство
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Комментарии (2)

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Animal planet.

8 минут назад
Око за око. Одни уже нажрались мясо медведя,и получили ответку. Задолбали охотники.
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Фауст

19 минут назад
Простого гражданина сразу бы нашли..
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