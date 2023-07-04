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41 минуту назад
В Минобороны заявили об уничтожении беспилотников в Новой Москве и Подмосковье
В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет.
Четыре украинских БПЛА на территории Новой Москвы уничтожены средствами ПВО, - сообщает Минобороны.
Еще один БПЛА подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и потерпел крушение на территории Одинцовского района Московской области.
В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет.
Ранее об атаке украинских дронов на Московский регион сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
По данным источника в экстренных службах, два беспилотника сбили в районе деревни Кривошеево, еще два — около поселка Валуево, один вывели из строя в районе Кубинки.
В аэропорту Внуково вводили временные ограничения на прием и вылет самолетов, их уже сняли, - пишет "Ъ".
Еще один БПЛА подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и потерпел крушение на территории Одинцовского района Московской области.
В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет.
Ранее об атаке украинских дронов на Московский регион сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
По данным источника в экстренных службах, два беспилотника сбили в районе деревни Кривошеево, еще два — около поселка Валуево, один вывели из строя в районе Кубинки.
В аэропорту Внуково вводили временные ограничения на прием и вылет самолетов, их уже сняли, - пишет "Ъ".