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Число отравившихся медвежьим мясом в Забайкалье увеличилось до 11

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#массовое отравление

Количество пострадавших от отравления мясом медведя в селе Куанда в Забайкальском крае увеличилось с 9 до 11 человек, включая двух несовершеннолетних. Прокуратура Забайкальского края организовала проверку по факту массового отравления мясом медведя.

Количество пострадавших, которые отравились мясом медведя в селе Куанда в Забайкалье, увеличилось с 9 до 11. В их числе двое несовершеннолетних, - рассказали ТАСС в пресс-службе Минздрава региона.

"Пострадавших 11 человек, в том числе двое несовершеннолетних", - говорится в сообщении. Ранее в правительстве края сообщали, что отравились девять человек, один из них несовершеннолетний.

В настоящее время состояние трех человек средней степени тяжести, один из них несовершеннолетний. Восемь человек находится в удовлетворительном состоянии. Проводится телемедицинская консультация со специалистами краевой клинической инфекционной больницы.

Кроме того, прокуратура Забайкальского края организовала проверку по факту массового отравления мясом медведя, в ходе которой надзорное ведомство оценит исполнение требований законодательства об охоте и ветеринарного законодательства, а также проконтролирует соблюдение прав граждан на оказание медицинской помощи. Также прокуратура взяла на контроль ход и результаты процессуальной проверки, организованной правоохранительными органами.

3 июля жители села Куанда в Забайкалье употребляли в пищу мясо медведя, позже почувствовали недомогание. Как сообщалось ранее, девять пострадавших доставили в Каларскую центральную районную больницу (ЦРБ). Утром пострадавших должны были доставить в Читу, провести обследование и установить точный диагноз. На данный момент пострадавшие остаются в местной ЦРБ.
44
#массовое отравление

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