Два спикера — областного Совета Дмитрий Аверов и горсовета Евгения Фрай сегодня посмотрели, как в Липецке идут работы по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Они побывали на улицах Белянского, Политехнической, Горького, Подовражной и Ворошилова. Все объекты должны быть сданы в последний день лета.

В вашем браузере отключен JavaScript

Дорога на улице Белянского готова на 90%. Рабочим ООО «Инфинити Групп» осталось смонтировать светофоры. На ремонт дороги из бюджета будет потрачено 36,5 миллионов рублей. Но тут же бросилась в глаза лужа у автосервиса.— Пока заказчик дорогу не принял, надо с лужей вопрос решить, — заметил Дмитрий Аверов.Как только Дмитрий Аверов появился на улице Белянского, его тут же окружили местные жители. Они попросили сделать дорожку к остановке через газон, чтобы в обход не ходить. А главное, решить проблему подтопления дворовой дороги.—Эта дорога во время дождя — река! Все течет с улицы Замятина к нам, — пожаловалась спикеру Ольга Станиславская.Так в объезде участвовали и вице-мэр Николай Дергунов, и директор УК «Университетская» Юрий Костин, после небольшого совещания жителям улицы, обещали над «задачей поработать, возможно, добавить ливневку».Остановочные павильоны с улицы Белянского скоро вернут на место. А если будут деньги, то не старые, а новые, такие как на Политехнической.Подъехав к улице Фрунзе, которая уже готова на 80% (ее ремонт обойдется в 36,2 миллиона), инспекция остановились возле огромной лужи, можно даже сказать небольшого пруда на перекрестке с улицей Неделина. Тут выяснилось, что над осушением нехорошего перекрестка мэрия работает.— Эта точка — самая низкая в районе. Со всех сторон в нее стекается вода. Вода еще попадает еще и во двор домов № 42 и 43. Мы запланировали по перекрестку Фрунзе-Неделина сделать дополнительный лоток, который будет принимать воду. А во дворе сделаем валики из асфальтобетона, которые отсекут потоки с Фрунзе, — пообещал Николай Дергунов.На улице Горького, у дома № 13 Дмитрий Аверов предложил Николаю Дергунову подумать над организацией парковочных карманов — о них говорили жильцы дома. Если здесь нет подземных коммуникаций, почему бы не решить проблему и сделать паркинг у дома.Улица Горького отремонтирована уже на 80% — уложены тротуары, на проезжей части —нижний слой асфальта. Осталось уложить верхний, а также нанести разметку, смонтировать дорожные знаки и заменить светофоры. Дорога обойдется бюджету в 45,1 миллиона рублей.Рядом начался ремонт улицы Подовражной за 11,2 миллиона.—Будет отремонтировано 400 метров улицы Подовражной и километр улицы Каменный Лог. На моей памяти дороги в районе Каменного Лога не делали, — заметил Николай Дергунов.После ремонта, вполне вероятно, появится новая проблема — жители улицы пожалуются на оживленное движение — дорога-то хорошей будет! В дорожном департаменте решили действовать на опережение и пообещали отрегулировать движение, возможно, его ограничат.— Похож этот провал на кисловодский? — спросил Дмитрий Аверов, приехав на улицу Ворошилова.Дорога на краю лога обвалилась два месяца назад. Но подсыпать грунт и латать асфальт не стали намерено, пояснил Николай Дергунов, ремонт мэрия решила сделать основательный. За 7,3 миллиона тут установят бетонную стену и ограждение. Соответствующий контракт уже выставлен на торги. Ремонт должен закончиться к осени.И еще хорошая новость, лестницу от улицы Ворошилова к Городищу отремонтируют по национальному проекту «Комфортная городская среда», контракт стоимостью, около четырех миллионов рублей, уже подписан.— На сегодня темпы дорожных работ нас устраивают. Подрядчики работают активно. К сожалению, прошедшая неделя была дождливой, сегодня понедельник — опять дождь. Немного не везет, но это не влияет на темпы работ. Есть запас, — отчитался Николай Дергунов.—Посмотрели целый ряд объектов, как те, что находятся на завершающей фазе, так и те, на которых работы продолжаются. Видели объекты, давно требующие внимания. На улицу Фрунзе было много жалоб. Хорошо, что мэрия и правительство оперативно отреагировали и нашли средства, чтобы привести ее в порядок. Хорошо, что дождь прошел. Появилась такая оказия — посмотреть, как у нас ситуация с отводом ливневых вод, — подытожил итоги объезда Дмитрий Аверов.