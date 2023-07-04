Общество

27 минут назад

Перекресток улиц Фрунзе и Неделина осушат, а лестницу на Ворошилова — починят

1 195
#ремонт дорог

Два спикера — областного Совета Дмитрий Аверов и горсовета Евгения Фрай сегодня посмотрели, как в Липецке идут работы по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Они побывали на улицах Белянского, Политехнической, Горького, Подовражной и Ворошилова. Все объекты должны быть сданы в последний день лета.

Дорога на улице Белянского готова на 90%. Рабочим ООО «Инфинити Групп» осталось смонтировать светофоры. На ремонт дороги из бюджета будет потрачено 36,5 миллионов рублей. Но тут же бросилась в глаза лужа у автосервиса.



— Пока заказчик дорогу не принял, надо с лужей вопрос решить, — заметил Дмитрий Аверов.

Как только Дмитрий Аверов появился на улице Белянского, его тут же окружили местные жители. Они попросили сделать дорожку к остановке через газон, чтобы в обход не ходить. А главное, решить проблему подтопления дворовой дороги.







—Эта дорога во время дождя — река! Все течет с улицы Замятина к нам, — пожаловалась спикеру Ольга Станиславская.

Так в объезде участвовали и вице-мэр Николай Дергунов, и директор УК «Университетская» Юрий Костин, после небольшого совещания жителям улицы, обещали над «задачей поработать, возможно, добавить ливневку».

Остановочные павильоны с улицы Белянского скоро вернут на место. А если будут деньги, то не старые, а новые, такие как на Политехнической.

Подъехав к улице Фрунзе, которая уже готова на 80% (ее ремонт обойдется в 36,2 миллиона), инспекция остановились возле огромной лужи, можно даже сказать небольшого пруда на перекрестке с улицей Неделина. Тут выяснилось, что над осушением нехорошего перекрестка мэрия работает.

— Эта точка — самая низкая в районе. Со всех сторон в нее стекается вода. Вода еще попадает еще и во двор домов № 42 и 43. Мы запланировали по перекрестку Фрунзе-Неделина сделать дополнительный лоток, который будет принимать воду. А во дворе сделаем валики из асфальтобетона, которые отсекут потоки с Фрунзе, — пообещал Николай Дергунов.

На улице Горького, у дома № 13 Дмитрий Аверов предложил Николаю Дергунову подумать над организацией парковочных карманов — о них говорили жильцы дома. Если здесь нет подземных коммуникаций, почему бы не решить проблему и сделать паркинг у дома.



Улица Горького отремонтирована уже на 80% — уложены тротуары, на проезжей части —нижний слой асфальта. Осталось уложить верхний, а также нанести разметку, смонтировать дорожные знаки и заменить светофоры. Дорога обойдется бюджету в 45,1 миллиона рублей.



Рядом начался ремонт улицы Подовражной за 11,2 миллиона.



—Будет отремонтировано 400 метров улицы Подовражной и километр улицы Каменный Лог. На моей памяти дороги в районе Каменного Лога не делали, — заметил Николай Дергунов.

После ремонта, вполне вероятно, появится новая проблема — жители улицы пожалуются на оживленное движение — дорога-то хорошей будет! В дорожном департаменте решили действовать на опережение и пообещали отрегулировать движение, возможно, его ограничат.

— Похож этот провал на кисловодский? — спросил Дмитрий Аверов, приехав на улицу Ворошилова.



Дорога на краю лога обвалилась два месяца назад. Но подсыпать грунт и латать асфальт не стали намерено, пояснил Николай Дергунов, ремонт мэрия решила сделать основательный. За 7,3 миллиона тут установят бетонную стену и ограждение. Соответствующий контракт уже выставлен на торги. Ремонт должен закончиться к осени.

И еще хорошая новость, лестницу от улицы Ворошилова к Городищу отремонтируют по национальному проекту «Комфортная городская среда», контракт стоимостью, около четырех миллионов рублей, уже подписан.



— На сегодня темпы дорожных работ нас устраивают. Подрядчики работают активно. К сожалению, прошедшая неделя была дождливой, сегодня понедельник — опять дождь. Немного не везет, но это не влияет на темпы работ. Есть запас, — отчитался Николай Дергунов.

—Посмотрели целый ряд объектов, как те, что находятся на завершающей фазе, так и те, на которых работы продолжаются. Видели объекты, давно требующие внимания. На улицу Фрунзе было много жалоб. Хорошо, что мэрия и правительство оперативно отреагировали и нашли средства, чтобы привести ее в порядок. Хорошо, что дождь прошел. Появилась такая оказия — посмотреть, как у нас ситуация с отводом ливневых вод, — подытожил итоги объезда Дмитрий Аверов.


1 195
#ремонт дорог

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

город 48 не в теме

12 минут назад
председатель городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства Николай Дергунов,
ответить
На НЛМК ко Дню металлурга стартовала серия интеллектуальных игр
#День металлурга
На НЛМК ко Дню металлурга стартовала серия интеллектуальных игр
НЛМК Live

Еще в рубрике

Сегодня в Липецке: почему горожане не готовы торговать лицом в магазинах
#Сегодня в Липецке
15
Сегодня в Липецке: почему горожане не готовы торговать лицом в магазинах

сегодня, 07:00

Общество
Красный шар над городом: сегодня началось первое в году суперлуние
#суперлуние
1
Красный шар над городом: сегодня началось первое в году суперлуние

вчера, 23:10

Общество
Липецкая вечЁрка: новые трамваи, найденное на берегу пруда тело и благоустройство военного городка
#вечЁрка #трамваи #военный городок
9
Липецкая вечЁрка: новые трамваи, найденное на берегу пруда тело и благоустройство военного городка

вчера, 20:23

Общество
Новая детская стоматологическая поликлиника будет принимать 400 детей в смену
#стоматологическая поликлиника #Белоглазова
7
Новая детская стоматологическая поликлиника будет принимать 400 детей в смену

вчера, 19:53

Общество
На трех улицах Липецка отключат холодную воду
#отключения
На трех улицах Липецка отключат холодную воду

вчера, 18:38

Общество
Центральный МФЦ на площади Победы закрывают на ремонт
#МФЦ
12
Центральный МФЦ на площади Победы закрывают на ремонт

вчера, 17:42

Общество