15 минут назад
Минтранс хочет включить в КоАП штрафы для водителей электросамокатов
Минтранс планирует включить в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) положения о введении штрафов для водителей электросамокатов за нарушение правил дорожного движения.
Источник в ведомстве пояснил, что сейчас самокатчики пользуются пробелом в законодательстве, подпадая под категорию участников дорожного движения "другие лица", - пишут "Известия". Добавив точное определение в КоАП, пользователи средств индивидуальной мобильности (СИМ) окажутся полноправными участниками, и на них станет возможно наложить наказание.
При этом предлагается установить размер штрафов, сопоставимый с санкциями для автомобилистов. В частности, превышающих максимально разрешенную скорость в два раза можно будет оштрафовать на 5 тысяч рублей.
С 1 марта 2023 года вступили в силу поправки в ПДД, касающиеся использования СИМ. К ним отнесли электросамокаты, электровелосипеды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и прочую аналогичную технику независимо от мощности двигателя.
На СИМ распространили ограничения: например, максимальную скорость 25 км/ч, запрет на пересечение пешеходных переходов без предварительного спешивания.