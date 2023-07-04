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15 минут назад

Минтранс хочет включить в КоАП штрафы для водителей электросамокатов

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#электросамокаты #штрафы

Минтранс планирует включить в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) положения о введении штрафов для водителей электросамокатов за нарушение правил дорожного движения.

Минтранс планирует внести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) штрафы для водителей электросамокатов за нарушение правил дорожного движения, - говорится в письме министерства в Госдуму.

Источник в ведомстве пояснил, что сейчас самокатчики пользуются пробелом в законодательстве, подпадая под категорию участников дорожного движения "другие лица", - пишут "Известия". Добавив точное определение в КоАП, пользователи средств индивидуальной мобильности (СИМ) окажутся полноправными участниками, и на них станет возможно наложить наказание.

При этом предлагается установить размер штрафов, сопоставимый с санкциями для автомобилистов. В частности, превышающих максимально разрешенную скорость в два раза можно будет оштрафовать на 5 тысяч рублей.

С 1 марта 2023 года вступили в силу поправки в ПДД, касающиеся использования СИМ. К ним отнесли электросамокаты, электровелосипеды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и прочую аналогичную технику независимо от мощности двигателя.

На СИМ распространили ограничения: например, максимальную скорость 25 км/ч, запрет на пересечение пешеходных переходов без предварительного спешивания.
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#электросамокаты #штрафы

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