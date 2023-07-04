В столкновении «Фольксвагена» с автобусом на площади Металлургов пострадал 26-летний мужчина

Водитель «Фольксвагена» наехал на стоящий автобус.



3 июля в половине седьмого на площади Металлургов в Липецке 32-летний водитель автомобиля «Фольксваген» допустил наезд на стоящий автобус. В аварии получил травмы 26-летний пассажир «Фольксвагена». Об этом сообщает УГИБДД по Липецкой области.



Вчера на дорогах области пострадали еще четыре человека.



В Липецке в девять вечера на улице Чапаева 19-летний водитель «Лексуса» сбил 9-летнего велосипедиста. Мальчика госпитализировали.



В Добринском районе около двух часов дня на дороге Петровский – Новопетровка столкнулись мотоцикл под управлением 16-летнего подростка и «КамАЗ». Подросток и его 19-летний пассажир доставлен в больницу.



В Липецке в пять часов вечера на улице Неделина «Ситроен» с 32-летней женщиной за рулем столкнулся с «Фольксвагеном» 36-летней женщины, от удара второй автомобиль врезался в стоящий «Опель» 56-летней женщины. В аварии получила травмы женщина-водитель «Фольксвагена».



Фото УГИБДД по Липецкой области

