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В столкновении «Фольксвагена» с автобусом на площади Металлургов пострадал 26-летний мужчина

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#авария #ДТП
В столкновении «Фольксвагена» с автобусом на площади Металлургов пострадал 26-летний мужчина

Водитель «Фольксвагена» наехал на стоящий автобус. 

3 июля в половине седьмого на площади Металлургов в Липецке 32-летний водитель автомобиля «Фольксваген» допустил наезд на стоящий автобус. В аварии получил травмы 26-летний пассажир «Фольксвагена». Об этом сообщает УГИБДД по Липецкой области.

Вчера на дорогах области пострадали еще четыре человека.

В Липецке в девять вечера на улице Чапаева 19-летний водитель «Лексуса» сбил 9-летнего велосипедиста. Мальчика госпитализировали.

В Добринском районе около двух часов дня на дороге Петровский – Новопетровка столкнулись мотоцикл под управлением 16-летнего подростка и «КамАЗ». Подросток и его 19-летний пассажир доставлен в больницу.

В Липецке в пять часов вечера на улице Неделина «Ситроен» с 32-летней женщиной за рулем столкнулся с «Фольксвагеном» 36-летней женщины, от удара второй автомобиль врезался в стоящий «Опель» 56-летней женщины. В аварии получила травмы женщина-водитель «Фольксвагена».

Фото УГИБДД по Липецкой области
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#авария #ДТП

Комментарии (4)

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Ещё один Житель

17 минут назад
Ссёлки, в вашем селе русский язык изучают?
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)))

19 минут назад
Одна губы красила, другая ногти, третья по телефону говорила
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Ссёлки

40 минут назад
Когда уже возьмётесь за воспитание подростков.Родителям некогда заниматься,они все в бизнесе.А дети предоставлены сами себе.Не уж то не видять,что подростки приходят выпившие и под кайфом.Приходите вечером к поликлинике и полюбуйтесь на своих чад.А нам с маленькими детьми гулять не где,они носятся как бешеные.Думаю пора принимать меры,пока непоздно.
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007

43 минуты назад
Девочки рулят,красота.
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