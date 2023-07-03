На трех улицах Липецка отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 4 июля станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк».

Ночью, с 00:00 и до окончания работ отключат холодную воду в домах и помещениях №№ 27, 27 ст. 1, 27 ст. 2, 27/1, 30, 31, 31/1, 31/2 по улице Карла Маркса – воду подвезут к дому № 30.

С 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся дома №№ 1, 4, 5, 6, 8, 12а по улице Бачурина – машина с водой для питья будет находиться возле дома № 6.

С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды у жителей улицы Пролетарской в селе Сырском. Подвоз воды организуют по заявкам потребителей.

После окончания работ возможно повышение мутности воды.

4 июля плановые ремонтные работы на электрических сетях будет проводить «Липецкэнерго».

С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 49, 51а, 53а, 59, 59/4 по улице Плеханова, № 26а по улице Угловой, № 31 по улице Ангарской, №№ 1а, 12, 25, 26а, 38 по улице Жактовской, № 11 по улице Городовикова, № 7 по улице Исполкомовской, № 49а по улице Минской, №№ 14в, 14в/1, 15 - 22, 26, 33 по улице Ново-Весовой, № 11а по улице Паровозной, №№ 1а, 2а, 4, 30в, 33, 47а по улице Поселковой, №№ 1, 1в, 1г, 1д, 2 по улице Прудной, №№ 17, 21, 25 по улице Рудничной, №№ 1-37, 39 по улице Рябиновой, №№ 1-61 по улице Солнечной, №№ 2-4, 7-21б в переулке Верещагина, №№ 1-17, 19, 21, 23, 25 в Верхнем переулке, №№ 2 – 6, 8, 9, 16 - 38, 40, 41, 43, 46, 52а по улице Депутатской, № 16а по улице Киевской, №№ 2, 4, 6, 8 в Крымском переулке, № 1а в переулке Фруктовом, №№ 1-5 по улице Амурской, №№ 8, 10, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 по улице Гайдара, №№ 1 – 8а, 10, 12, 14 по улице Нахимова, №№ 7, 7/2, 7/20, 7/23, 7/8 по улице Промышленной, №№ 4, 5, 6, 8 в переулке Ушакова, №№ 110, 110а/155, 162, 178 в садоводчестве «Студеновское», №№ 115/2 по улице Ковалева, № 6 по улице Московской. Также обесточат улицы Ударников, Смирнова, Даргомыжского, Воровского, садоводчество «Ударник».