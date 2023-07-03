Общество

сегодня, 17:42

Центральный МФЦ на площади Победы закрывают на ремонт

2 600
#МФЦ
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Центральный МФЦ на площади Победы закрывают на ремонт

Во время ремонта остальные центры «Мои Документы» Липецка будут работать по новому графику: семь дней в неделю.
 


 

Сегодня вице-губернатор Ольга Белоглазова объявила о закрытии на ремонт липецкого центрального отдела МФЦ  на площади Победы, 6а. 
 
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Для удобства липчан все остальные офисы «Мои документы» в будни увеличат на час режим работы, также они будут работать на выходных.  С понедельника по пятницу МФЦ Липецка будут работать с 08:00 до 19:00, в субботу-воскресенье — с 09:00 до 14:00.
 
Поскольку никакого территориального закрепления для посетителей МФЦ нет, то получить обслуживание можно в любом из офисов города. Липчанам напоминают, что только в прошлом году открылись несколько новых точек:  МФЦ в торговом центре «Москва» на улице Титова, 10 и новый офис «Мои документы» на Тракторном на улице Краснозаводской, 23 —  этот МФЦ стал 25-м по области и шестым в Липецке. Офисы госуслуг, расположенные на территории торговых центров, теперь будут работать также ежедневно, начиная с 9 утра.
 
В здании на площади Победы во время ремонта продолжит работать «МФЦ Экспресс», в котором услуги можно получить онлайн, без приёма документов на бумажном носителе. При этом сотрудники «МФЦ Экспресс» смогут проконсультировать клиентов в случае, если потерялась или заблокирована запись на «Госуслугах», помогут её разблокировать и оформить ту или иную услугу.
 
Модернизация МФЦ связана с предстоящим запуском нового современного кадрового офиса «Работа России»: сейчас карьерный центр находится на улице Доватора, а теперь его расширят и перенесут в помещение на площади Победы, 6а. В связи с этим «перезагрузка» ждёт и МФЦ.

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Обновленные помещения офиса государственных и муниципальных услуг станут более удобными и комфортными для заявителей.  
 
— Обновленный офис станет не только внешне современнее. Здесь появятся новые сервисы, например, уголок здоровья и другие, — добавила Ольга Белоглазова.

2 600
#МФЦ
4

Комментарии (2)

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Любовь

21 минуту назад
Почему не открывают МФЦ на НЛМК.? В районах Сокола и Тракторного есть
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Пессимист

36 минут назад
появятся новые сервисы, например, уголок здоровья. Там что, с утра похмелиться можно будет?
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