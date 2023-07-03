Центральный МФЦ на площади Победы закрывают на ремонт

Во время ремонта остальные центры «Мои Документы» Липецка будут работать по новому графику: семь дней в неделю.













Сегодня вице-губернатор Ольга Белоглазова объявила о закрытии на ремонт липецкого центрального отдела МФЦ на площади Победы, 6а.Для удобства липчан все остальные офисы «Мои документы» в будни увеличат на час режим работы, также они будут работать на выходных. С понедельника по пятницу МФЦ Липецка будут работать с 08:00 до 19:00, в субботу-воскресенье — с 09:00 до 14:00.Поскольку никакого территориального закрепления для посетителей МФЦ нет, то получить обслуживание можно в любом из офисов города. Липчанам напоминают, что только в прошлом году открылись несколько новых точек: МФЦ в торговом центре «Москва» на улице Титова, 10 и новый офис «Мои документы» на Тракторном на улице Краснозаводской, 23 — этот МФЦ стал 25-м по области и шестым в Липецке. Офисы госуслуг, расположенные на территории торговых центров, теперь будут работать также ежедневно, начиная с 9 утра.В здании на площади Победы во время ремонта продолжит работать «МФЦ Экспресс», в котором услуги можно получить онлайн, без приёма документов на бумажном носителе. При этом сотрудники «МФЦ Экспресс» смогут проконсультировать клиентов в случае, если потерялась или заблокирована запись на «Госуслугах», помогут её разблокировать и оформить ту или иную услугу.Модернизация МФЦ связана с предстоящим запуском нового современного кадрового офиса «Работа России»: сейчас карьерный центр находится на улице Доватора, а теперь его расширят и перенесут в помещение на площади Победы, 6а. В связи с этим «перезагрузка» ждёт и МФЦ.Обновленные помещения офиса государственных и муниципальных услуг станут более удобными и комфортными для заявителей.— Обновленный офис станет не только внешне современнее. Здесь появятся новые сервисы, например, уголок здоровья и другие, — добавила Ольга Белоглазова.