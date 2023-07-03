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Губернатор Брянской области заявил о возгорании двух домов в результате обстрела ВСУ
Губернатор Брянской области Богомаз заявил, что два дома загорелись в селе Белая Березка после обстрела ВСУ.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал в своем Телеграм-канале, что ВСУ был совершен артиллерийский обстрел поселка Белая Березка Трубчевского района.
По его словам, пострадавших в результате обстрела нет.
По предварительной информации, в результате обстрела произошло возгорание двух жилых домовладений. Оперативные и экстренные службы работают на месте, - отметил глава региона.
Накануне сообщалось, что ВСУ нанесли удар по селу Ломаковка Брянской области. Тогда из-за обстрела загорелся один жилой дом, пострадавших нет.
По его словам, пострадавших в результате обстрела нет.
По предварительной информации, в результате обстрела произошло возгорание двух жилых домовладений. Оперативные и экстренные службы работают на месте, - отметил глава региона.
Накануне сообщалось, что ВСУ нанесли удар по селу Ломаковка Брянской области. Тогда из-за обстрела загорелся один жилой дом, пострадавших нет.