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Губернатор Брянской области заявил о возгорании двух домов в результате обстрела ВСУ

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#обстрел #Брянск

Губернатор Брянской области Богомаз заявил, что два дома загорелись в селе Белая Березка после обстрела ВСУ.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал в своем Телеграм-канале, что ВСУ был совершен артиллерийский обстрел поселка Белая Березка Трубчевского района.

По его словам, пострадавших в результате обстрела нет.

По предварительной информации, в результате обстрела произошло возгорание двух жилых домовладений. Оперативные и экстренные службы работают на месте, - отметил глава региона.

Накануне сообщалось, что ВСУ нанесли удар по селу Ломаковка Брянской области. Тогда из-за обстрела загорелся один жилой дом, пострадавших нет.
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#обстрел #Брянск

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