Липчане болеют парагриппом, адено-, риновирусами

За неделю ОРВИ заболели 2 766 человек.

За неделю с 26 июня по 2 июля в Липецкой области зарегистрировано 28 случаев коронавируса, что на 15% ниже уровня предыдущей недели, и 2 766 случаев ОРВИ. Ни одного случая гриппа не было.



По данным управления Роспотребнадзора по Липецкой области, заболеваемость ОРВИ за неделю снизилась на 5,7%, среди заболевших преобладают дети в возрасте до 14 лет (55%).



В Липецке зарегистрирован 1 861 случай ОРВИ (67% всех случаев по области). Среди заболевших также преобладают дети.



По результатам лабораторных исследований, в материалах от больных ОРВИ доминируют вирусы парагриппа – 37%, по 17% проб представлены адено-, риновирусами и сочетанными формами. 8% – это РС-инфекции, 4% – бокавирус.

