Здоровье

сегодня, 15:52

Липчане болеют парагриппом, адено-, риновирусами

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#ОРВИ #грипп #коронавирус
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Липчане болеют парагриппом, адено-, риновирусами

За неделю ОРВИ заболели 2 766 человек.

За неделю с 26 июня по 2 июля в Липецкой области зарегистрировано 28 случаев коронавируса, что на 15% ниже уровня предыдущей недели, и 2 766 случаев ОРВИ. Ни одного случая гриппа не было.

По данным управления Роспотребнадзора по Липецкой области, заболеваемость ОРВИ за неделю снизилась на 5,7%, среди заболевших преобладают дети в возрасте до 14 лет (55%).

В Липецке зарегистрирован 1 861 случай ОРВИ (67% всех случаев по области). Среди заболевших также преобладают дети.

По результатам лабораторных исследований, в материалах от больных ОРВИ доминируют вирусы парагриппа – 37%, по 17% проб представлены адено-, риновирусами и сочетанными формами. 8% – это РС-инфекции, 4% – бокавирус.
1 319
#ОРВИ #грипп #коронавирус
3

Комментарии (1)

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Мужик с Липецка

12 минут назад
Вы не поверите, но липчане ещё и геморроем болеют...
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А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
#знаете ли вы что
42
А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
Общество

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