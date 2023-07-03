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Минтруд России опубликовал проект об увеличении МРОТ на 18,5% с 1 января 2024 года

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#МРОТ

Минтруд РФ представил на общественное обсуждение законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 18,5%, он составит 19 242 рубля с 1 января 2024 года.

Министерство труда и социальной защиты представило проект об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 19 242 рублей , - говорится на сайте ведомства.

"С 1 января 2024 года МРОТ будет увеличен на 18,5 процента и составит 19 242 рубля. С 2025 года мы должны вернуться к методике установления МРОТ в соотношении с медианной заработной платой. Чтобы сохранить опережающие темпы роста МРОТ предлагается с 2025 года изменить соотношение, по которому устанавливался МРОТ, и определить его на уровне не ниже 48 процентов", — отмечается в сообщении.

Для увеличения минимального размера оплаты труда из бюджетов всех уровней направят 75,9 миллиарда рублей, из внебюджетного сектора — 47,4 миллиарда рублей, - подчеркнули в министерстве.

В ведомстве также напомнили, что МРОТ служит минимальной базой для расчета выплат по больничному. По состоянию на 1 января 2021 года он был установлен на уровне 12 792 рубля, на 1 января 2022 года — 13 890 рублей, на 1 января 2023 года — 16 242 рубля.
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#МРОТ

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