Для детей из Липецка запускают крутые каникулы с изучением IT

Говорят, что лето — маленькая жизнь. Но, будучи детьми, эта фраза кажется нам больше романтичной, чем реальной. Мы тратили время на бесконечные прогулки, игры и развлечения, проводя время радостно, но, честно говоря, без особой пользы.

Однако время идет, а современные родители выбирают для детей не только развлекательный формат каникул. Ведь всем хочется совместить приятное с полезным, чтобы ребенку было еще и интересно. Так, вдохновившись модой на изучение IT, в кибершколе KIBERone в Липецке объявили «КиберКаникулы», где дети смогут не только хорошо провести время, но и узнать все о современных технологиях.

— «КиберКаникулы» — это проект с прокачкой цифровых навыков и развлекательно-познавательной программой на весь день. Также ребята могут выбрать на весь период каникул только IT-интенсивы. Мы разработали эксклюзивные летние модули, два часа занятий один раз в неделю, — рассказывают в KIBERone.

Что такое «КиберКаникулы»? Это максимально занимательные каникулы дневного пребывания по системе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»: тематические IT-интенсивы, адаптированные под детское восприятие. Только представьте — ваши дети сами смогут создать настоящий цифровой проект! Детей ждут крутые развлечения, игры и мастер-классы, познавательные экскурсии, а также пикники на свежем воздухе. А если вы переживаете о том, голоден ли ваш ребенок во время такой насыщенной программы, то спешим вас успокоить — для детей организуют полноценное питание в ресторанах города.

Организаторы каникул не забыли и о социальной составляющей — детей будут учить работать в команде. Благодаря чему ребенок раскрывает свои таланты и усовершенствуется, развивает критическое, логическое мышление и лидерство. Круто?! Круто!

Каждая IT-смена рассчитана на пять дней — с понедельника по пятницу. Причем, каждый новый день не похож на предыдущий — ребята занимаются под руководством наставников — настоящих спецов в IT-сфере. Вместе они программируют собственные виртуальные миры в Minecraft, прокачивают свои навыки программирования с веселыми заданиями, создают игры в стиле мультика с музыкальным сопровождением, проходят IT-квесты!

















Выбирайте удобную локацию и успевайте забронировать место:

— По телефону +7 (995) 102-44-40

— На официальном сайте www.lipetsk.kiber-one.com в разделе «КиберКаникулы»

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