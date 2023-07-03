Длительность рабочей недели россиян выросла до рекордного уровня

За год длительность пятидневки выросла на 15 минут и достигла максимального значения с 2010 года, когда показатель длительности рабочей недели не превышал результат первого квартала 2023 года.





В январе—марте этого года российские работники в среднем трудились по 38 часов 30 минут в неделю. За год фактическая длительность трудовой пятидневки выросла на четверть часа, достигнув максимального значения по крайней мере с четвертого квартала 2012 года (тогда она составляла 38 часов 29 минут), - подсчитала аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основе данных Росстата.



Если быть точнее, за все время ведения данной квартальной статистики Росстатом, с 2010-го, показатель фактической длительности рабочей недели не был выше, чем в первом квартале этого года, - следует из данных статслужбы.



Рост рабочей загрузки у россиян произошел вследствие острой нехватки персонала, перехода отдельных предприятий на работу в несколько смен и повышения экономической вовлеченности женщин, - отмечают эксперты.



В среднем на одного занятого в первом квартале этого года приходилось 38 часов 30 минут рабочего времени в неделю. В тот же период годом ранее россияне работали около 38 часов 14 минут, а в 2021-м — чуть менее 38 часов, говорится в исследовании. Показатель по определению имеет определенную сезонность, Росстат дает показатели без поправки на сезонный фактор.



"Меньше всего работники трудились в разгар пандемии, во втором квартале 2020 года, — 31 час 37 минут, после чего средняя продолжительность трудовой недели начала восстанавливаться", — подчеркивают аналитики.



В первом квартале этого года подавляющее большинство россиян (89,8%) работали от 31 до 40 часов в неделю, следует из данных Росстата. Переработки (более 40 часов) фиксировали 4,3% населения, а меньше 31 часа в неделю трудились 3,9% россиян.



Согласно трудовому законодательству продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, в общем случае это пять восьмичасовых рабочих дней. Однако для ряда категорий работников установлена сокращенная продолжительность рабочего времени (среди них — беременные, несовершеннолетние, "северяне" и работники многих профессий, в том числе шахтеры и врачи). Свыше 40 часов в неделю могут трудиться те, у кого установлен ненормированный рабочий день, либо такая работа должна быть оформлена как сверхурочная, - заявили аналитики FinExpertiza.



Подчеркивается, что основной прирост рабочего времени по итогам первого квартала обеспечили женщины. Роль женщин на рынке труда увеличивается по мере сокращения рождаемости, - поясниили эксперты.

На фоне низкой безработицы и дефицита кадров у россиян выросла продолжительность трудовой недели, - следует из данных Росстата. В первом квартале она составила рекордные с 2010 года 38,5 часа. Уточняется, что прирост обеспечили женщины, - передает РБК В январе—марте этого года российские работники в среднем трудились по 38 часов 30 минут в неделю. За год фактическая длительность трудовой пятидневки выросла на четверть часа, достигнув максимального значения по крайней мере с четвертого квартала 2012 года (тогда она составляла 38 часов 29 минут), - подсчитала аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основе данных Росстата.Если быть точнее, за все время ведения данной квартальной статистики Росстатом, с 2010-го, показатель фактической длительности рабочей недели не был выше, чем в первом квартале этого года, - следует из данных статслужбы.Рост рабочей загрузки у россиян произошел вследствие острой нехватки персонала, перехода отдельных предприятий на работу в несколько смен и повышения экономической вовлеченности женщин, - отмечают эксперты.В среднем на одного занятого в первом квартале этого года приходилось 38 часов 30 минут рабочего времени в неделю. В тот же период годом ранее россияне работали около 38 часов 14 минут, а в 2021-м — чуть менее 38 часов, говорится в исследовании. Показатель по определению имеет определенную сезонность, Росстат дает показатели без поправки на сезонный фактор."Меньше всего работники трудились в разгар пандемии, во втором квартале 2020 года, — 31 час 37 минут, после чего средняя продолжительность трудовой недели начала восстанавливаться", — подчеркивают аналитики.В первом квартале этого года подавляющее большинство россиян (89,8%) работали от 31 до 40 часов в неделю, следует из данных Росстата. Переработки (более 40 часов) фиксировали 4,3% населения, а меньше 31 часа в неделю трудились 3,9% россиян.Согласно трудовому законодательству продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, в общем случае это пять восьмичасовых рабочих дней. Однако для ряда категорий работников установлена сокращенная продолжительность рабочего времени (среди них — беременные, несовершеннолетние, "северяне" и работники многих профессий, в том числе шахтеры и врачи). Свыше 40 часов в неделю могут трудиться те, у кого установлен ненормированный рабочий день, либо такая работа должна быть оформлена как сверхурочная, - заявили аналитики FinExpertiza.Подчеркивается, что основной прирост рабочего времени по итогам первого квартала обеспечили женщины. Роль женщин на рынке труда увеличивается по мере сокращения рождаемости, - поясниили эксперты.