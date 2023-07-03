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В ЦБ РФ назвали порогом бесплатных переводов самому себе 1,4 млн рублей

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#экономика #переводы

В марте глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор не изменил своего мнения насчет ограничения бесплатных переводов на уровне 1,4 миллиона рублей.

Директор департамента национальной платежной системы Центробанка (ЦБ) Алла Бакина заявила, что многие кредитные организации поддерживают инициативу расширить возможности граждан по бесплатным переводам самому себе.

При этом некоторые игроки опасаются — их беспокоит необходимость перестройки бизнес-модели, нововведение может повлиять на их комиссионные доходы.

"В основном диалог идет вокруг суммы. Мы придерживаемся позиции, что порог бесплатных переводов самому себе в размере 1,4 млн рублей должен быть сохранен — именно такая цифра сейчас зафиксирована в законопроекте. С рынком обсуждалось, например, ограничение не по сумме, а по количеству операций в месяц, в год или в квартал. Но такие ограничения усложняют процесс с операционной точки зрения. На наш взгляд, ограничение по сумме всё-таки было бы оптимальным", — отметила Бакина.

В ЦБ РФ рассчитывают, что в ближайшее время рынок и регулятор придут к компромиссу, и законопроект будет принят. В регуляторе выступают за то, чтобы до конца года законопроект был принят, - пишут "Известия".
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#экономика #переводы

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