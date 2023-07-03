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Пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани выросла до 13 км

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#Крымский мост #пробка

На подъезде к Крымскому мосту со стороны Темрюкского района пробка составляет около 13 км.

Пробка у Крымского моста, которая образовалась со стороны Темрюкского района Кубани, выросла до 13 километров, - сообщает оперштаб Краснодарского края в своем Telegram-канале.

Уточняется, что волонтеры, сотрудники районной администрации и Таманского сельского поселения помогают водителям и пассажирам, ожидающим очереди. Они раздают воду (за сутки раздали более 5 тонн воды).

Также на подъезде к мосту выставили биотуалеты.

Также отмечается, что для помощи водителям на месте работает аварийно-спасательный отряд Темрюкского района, спасатели "Кубань-СПАС" и МЧС.

Водителей просят при планировании поездок в Крым учитывать дорожную ситуацию и закладывать время на прохождения необходимых проверок. Скорость прохождения досмотра на Крымском мосту напрямую зависит от количества провозимых вещей, - добавляет ведомство.

1 июля стало известно, что перед Крымским мостом со стороны Кубани образовалась пробка длиной в пять километров. В связи с этим время ожидания проверки составило более двух часов, затем оно увеличилось до пяти часов, - пишет Lenta.ru.
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#Крымский мост #пробка

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