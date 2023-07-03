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6 минут назад

В Новосибирской области двое детей пропали из оздоровительного лагеря

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#дети #поиск

Поиском детей занимаются сотрудники полиции.

В Новосибирской области ищут двух детей, которые ночью самостоятельно покинули оздоровительный лагерь.

В Новосибирской области сотрудники МЧС ищут двух девочек, которые ушли из лагеря в Бердске, - сообщает NGS.ru.

"Продолжаются поиски двух детей, которые самостоятельно покинули оздоровительный лагерь в ночное время в Новосибирском районе", — приводит издание слова главы регионального управления МЧС Виктора Орлова.

Девочкам 14 и 17 лет. Обе состоят на учете в подразделении по делам несовершеннолетних и ранее не раз сбегали из дома.

Полиция также начала поиски. При этом в областном главке МВД не смогли оперативно уточнить, о каком лагере идет речь, - пишут "Известия".
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#дети #поиск

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