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6 минут назад
В Новосибирской области двое детей пропали из оздоровительного лагеря
Поиском детей занимаются сотрудники полиции.
В Новосибирской области ищут двух детей, которые ночью самостоятельно покинули оздоровительный лагерь.
В Новосибирской области сотрудники МЧС ищут двух девочек, которые ушли из лагеря в Бердске, - сообщает NGS.ru.
"Продолжаются поиски двух детей, которые самостоятельно покинули оздоровительный лагерь в ночное время в Новосибирском районе", — приводит издание слова главы регионального управления МЧС Виктора Орлова.
Девочкам 14 и 17 лет. Обе состоят на учете в подразделении по делам несовершеннолетних и ранее не раз сбегали из дома.
Полиция также начала поиски. При этом в областном главке МВД не смогли оперативно уточнить, о каком лагере идет речь, - пишут "Известия".
В Новосибирской области сотрудники МЧС ищут двух девочек, которые ушли из лагеря в Бердске, - сообщает NGS.ru.
"Продолжаются поиски двух детей, которые самостоятельно покинули оздоровительный лагерь в ночное время в Новосибирском районе", — приводит издание слова главы регионального управления МЧС Виктора Орлова.
Девочкам 14 и 17 лет. Обе состоят на учете в подразделении по делам несовершеннолетних и ранее не раз сбегали из дома.
Полиция также начала поиски. При этом в областном главке МВД не смогли оперативно уточнить, о каком лагере идет речь, - пишут "Известия".