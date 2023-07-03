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48 минут назад

В Госдуме заявили об отсутствии необходимости в мобилизации из-за ухода «Вагнера»

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#мобилизация

В настоящее время угрозы снижения боевого потенциала нет "ни в среднесрочной, ни в долгосрочной перспективе".

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что необходимости в новой волне мобилизации в связи с уходом ЧВК "Вагнер" из зоны СВО на сегодня нет и в ближайшем будущем не будет, - передает ТАСС.

"Не потребуется никакая новая волна мобилизации. <…> Президент РФ [Владимир Путин] четко, понятно и конкретно сказал, что никакой новой мобилизации не будет, идет плановый набор военнослужащих на контракт, идет плановое формирование [воинских] соединений и частей, в том числе резерва, их подготовка. Никакой необходимости в проведении мобилизации на сегодня и в ближайшем будущем нет", - подчеркнул Картаполов.

По его словам, на сегодняшний день "никакой угрозы снижения боевого потенциала ни в среднесрочной, ни тем более в долгосрочной перспективе нет". "На момент [попытки] мятежа на переднем крае сотрудников ЧВК "Вагнер" не было, они все находились в лагерях. И отражение наступления [ВСУ] шло практически без их участия. Что касается их замены в резерве, то есть чем и кем их заменить", - сказал Картаполов.
34
#мобилизация

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