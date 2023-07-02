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35 минут назад
В Приморо-Ахтарском районе Краснодарского края произошел взрыв
Жертв и пострадавших в Приморско-Ахтарске нет, жилые дома и объекты инфраструктуры не повреждены. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев, передает РБК.
Местные жители сообщают в соцсетях, что слышали громкий взрыв и видели густой дым.
По данным Telegram-канала Shot, взрыв произошел в 200 метрах от местного аэродрома, там образовалась воронка 10 метров в диаметре и около четырех метров глубиной. По данным канала 112, образовалась воронка глубиной пять метров и диаметром 20 метров.
По словам Кондратьева, сейчас выясняются причины произошедшего.
Местные жители сообщают в соцсетях, что слышали громкий взрыв и видели густой дым.
По данным Telegram-канала Shot, взрыв произошел в 200 метрах от местного аэродрома, там образовалась воронка 10 метров в диаметре и около четырех метров глубиной. По данным канала 112, образовалась воронка глубиной пять метров и диаметром 20 метров.
По словам Кондратьева, сейчас выясняются причины произошедшего.