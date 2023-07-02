В России

35 минут назад

В Приморо-Ахтарском районе Краснодарского края произошел взрыв

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Жертв и пострадавших в Приморско-Ахтарске нет, жилые дома и объекты инфраструктуры не повреждены. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев, передает РБК.

Местные жители сообщают в соцсетях, что слышали громкий взрыв и видели густой дым.

По данным Telegram-канала Shot, взрыв произошел в 200 метрах от местного аэродрома, там образовалась воронка 10 метров в диаметре и около четырех метров глубиной. По данным канала 112, образовалась воронка глубиной пять метров и диаметром 20 метров.

По словам Кондратьева, сейчас выясняются причины произошедшего.
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