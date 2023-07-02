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42 минуты назад

КАМАЗ показал новый «Москвич-5»

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В Набережных Челнах состоялось заседание Совета директоров ПАО "КАМАЗ" под председательством гендиректора "Ростеха" Сергея Чемезова. Перед началом совещания глава Татарстана Рустам Минниханов и Сергей Чемезов посетили Научно-технический центр и ознакомились с новинками модельного ряда "КАМАЗ". Был показан и новый кроссовер "Москвич 5", сообщает Российская Газета.

«Москвич 5» предложат только с 1,5-литровыми турбомоторами и передним приводом. Возможны два варианта коробок передач: вариатор и 6-ступенчатый преселективный «робот». Базовый кроссовер разовьёт 149 сил и 230 Нм, топ-версия с прямым впрыском — 184 силы и 300 Нм.

Сейчас в линейке возрожденного бренда представлено два автомобиля - бензиновый "Москвич 3" и электрический "Москвич 3е". Цены на них стартуют от 1 992 000 и 3 558 000 рублей.


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