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55 минут назад
Воздушный шар с пассажирами совершил экстренную посадку
Воздушный шар в Махачкале совершил экстренную посадку, на борту находились четыре человека, все живы, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД Дагестана.
Аэростат в условиях ясной и солнечной погоды столкнулся со скалой. Отмечается, что он врезался в склон горы Тарки-Тау в Махачкале.
"Инцидент произошел недалеко от Махачкалы, в районе горы Тарки-Тау. По словам пилота, падения не было, воздушный шар посадил сам пилот. Какие причины вынудили совершить посадку экстренно, он не уточнил. На борту находились сам пилот и три его пассажира. Все живы", – говорится в сообщении.
Пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР сообщает, что махачкалинский следственный отдел на транспорте проверяет информацию о жесткой посадке воздушного шара.
Аэростат в условиях ясной и солнечной погоды столкнулся со скалой. Отмечается, что он врезался в склон горы Тарки-Тау в Махачкале.
"Инцидент произошел недалеко от Махачкалы, в районе горы Тарки-Тау. По словам пилота, падения не было, воздушный шар посадил сам пилот. Какие причины вынудили совершить посадку экстренно, он не уточнил. На борту находились сам пилот и три его пассажира. Все живы", – говорится в сообщении.
Пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР сообщает, что махачкалинский следственный отдел на транспорте проверяет информацию о жесткой посадке воздушного шара.