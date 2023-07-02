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55 минут назад

Воздушный шар с пассажирами совершил экстренную посадку

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Воздушный шар в Махачкале совершил экстренную посадку, на борту находились четыре человека, все живы, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД Дагестана.

Аэростат в условиях ясной и солнечной погоды столкнулся со скалой. Отмечается, что он врезался в склон горы Тарки-Тау в Махачкале.

"Инцидент произошел недалеко от Махачкалы, в районе горы Тарки-Тау. По словам пилота, падения не было, воздушный шар посадил сам пилот. Какие причины вынудили совершить посадку экстренно, он не уточнил. На борту находились сам пилот и три его пассажира. Все живы", – говорится в сообщении.

Пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР сообщает, что махачкалинский следственный отдел на транспорте проверяет информацию о жесткой посадке воздушного шара.
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