В районах Дачного и Новолипецка отключат холодную воду

3 июля «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях в трех районах Липецка, предупредили в компании.

С 10:00 до 20:00 без холодной воды останется часть Дачного – частный сектор улиц Писарева, Зорге, Постышева, Варшавской, Дачной, Олимпийской. Воду подвезут по заявкам жителей.



С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в районе Новолипецка – в домах №№ 2, 2а по улице адмирала Макарова, № 4 на площади Мира, №№ 1, 1а, 3, 3б по проспекту Мира, №№ 2, 4 по улице Зои Космодемьянской. Машина с водой подъедет к дому № 2 по улице Зои Космодемьянской.



С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в домах №№ 3, 4 по улице Ворошилова, № 34 по улице Первомайской. Воду можно будет набрать возле дома № 34 по улице Первомайской.



После окончания работ возможно повышение мутности воды.