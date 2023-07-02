В Липецкой области завтра дожди, грозы и до +28

3 июля территория Липецкой области будет находиться в тылу уходящего на циклона – погода останется неустойчивой, пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. 4 и 5 июля атмосферное давление в регионе начнет расти, осадки прекратятся. Среднесуточные температуры воздуха составят 20-21 градусов тепла, что в рамках климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 3 июля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами, днем повсеместно кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный, 8-13 м/сек. Ночью будет от +13 до +18 градусов, днем температура составит от +23 до +28 градусов.



В Липецке облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем кратковременные дожди, грозы. Температура ночью будет от +15 до +17 градусов, днем она составит от +25 до +27 градусов.



День 3 июля стал самым теплым в Липецке в 1959 году, тогда в городе было +34. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1929 году –1 градусов тепла.