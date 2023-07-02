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В Липецкой области завтра дожди, грозы и до +28
3 июля территория Липецкой области будет находиться в тылу уходящего на циклона – погода останется неустойчивой, пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. 4 и 5 июля атмосферное давление в регионе начнет расти, осадки прекратятся. Среднесуточные температуры воздуха составят 20-21 градусов тепла, что в рамках климатической нормы.
В Липецке облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем кратковременные дожди, грозы. Температура ночью будет от +15 до +17 градусов, днем она составит от +25 до +27 градусов.
День 3 июля стал самым теплым в Липецке в 1959 году, тогда в городе было +34. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1929 году –1 градусов тепла.
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30.06.2023 17:36Погода в Липецке
Уходящий циклон