50 минут назад
Липчане пожаловались депутату Госдумы на дорогой «борщевой набор»
Депутат Госдумы Антон Ткачев направил в Федеральную антимонопольную службу обращение с просьбой провести проверку сетевых магазинов из-за роста цен на продукты, входящие в «борщевой набор».
«Поступают жалобы из Воронежа, Липецка и других регионов, где цена в сетевых магазинах на «борщевой набор» заметно выросла: в среднем стоимость моркови - 79 рублей, лука - 55 рублей, картофеля - 49 рублей, капусты - 47 рублей, что суммарно на 54 рубля больше, чем в январе 2023 года», - указал парламентарий в письме.
При этом депутат отметил, что подорожание продуктов для борща сказывается сильнее всего на малоимущих гражданах, для которых дешевые овощи – основа ежедневного рациона.
Правда
И смех, и грех
Безмасочник
Безмасочник
Вася
Липчанка