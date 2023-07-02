Общество

50 минут назад

Липчане пожаловались депутату Госдумы на дорогой «борщевой набор»

6 308
#рост цен #борщевой набор
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Липчане пожаловались депутату Госдумы на дорогой «борщевой набор»

Депутат Госдумы Антон Ткачев направил в Федеральную антимонопольную службу обращение с просьбой провести проверку сетевых магазинов из-за роста цен на продукты, входящие в «борщевой набор».

Как сообщает ТАСС, депутат обратился в ФАС по просьбе жителей Липецкой и Воронежской областей, которые жалуются ему на дороговизну ингредиентов для борща.

«Поступают жалобы из Воронежа, Липецка и других регионов, где цена в сетевых магазинах на «борщевой набор» заметно выросла: в среднем стоимость моркови - 79 рублей, лука - 55 рублей, картофеля - 49 рублей, капусты - 47 рублей, что суммарно на 54 рубля больше, чем в январе 2023 года», - указал парламентарий в письме.

При этом депутат отметил, что подорожание продуктов для борща сказывается сильнее всего на малоимущих гражданах, для которых дешевые овощи – основа ежедневного рациона.
6 308
#рост цен #борщевой набор
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Комментарии (6)

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Правда

1 минуту назад
Всё идёт по плану.Народ поддерживает.
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И смех, и грех

7 минут назад
Это не «борщевой набор» дорогой, эти липчане просто мало зарабатывают. Вот например владельцы торговых сетей, магазинов, рынков (а также заводов-газет-пароходов) работают изо всех сил и на дороговизну борща не жалуются! :)))
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Безмасочник

19 минут назад
Приходите ко мне, липчане. У меня цыплята по 30. Будет вам вместо борща куриная лапша.
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Безмасочник

21 минуту назад
Ну и липчане, нашли, что сравнивать! К январю всё с осени хорошо лежит, поэтому и цены осенние. А сейчас всё из теплиц или привозное.
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Вася

24 минуты назад
Ответ ФАС: ешьте макарошки
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Липчанка

28 минут назад
Не сезон пока - поэтому пока и дорого
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А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
#знаете ли вы что
41
А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
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