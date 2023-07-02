Общество

50 минут назад

Итоги недели: цены

210
#цены #дороже/дешевле
Итоги недели: цены

Ягод на рынке все больше, а в некоторых магазинах вдруг исчезли цыплята.

На этой неделе из списка продуктов, цены на которые мы отслеживаем в магазинах двух популярных сетей, дискаунтере и на рынке, мы исключили редис — он хорош только в начале лета. 

Корзина продуктов без редиса обошлась нам по минимальным ценам в 1 973 рубля. По сравнению с прошлой неделей минус 101 рубль — за счет подешевевшей грудки индейки 

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А корзина, которую мы собираем из тех же продуктов, но с максимальной ценой, потянула на 4 319 рублей — дороже, чем неделю назад на 321 рубль. Цена дорогой корзины выросла за счет подорожавшей на 100 рублей рыночной свинины, клубники из Армении по 159 рублей 99 копеек за 250 граммов, которую предлагали сетевики (совершенно непонятно, кто ее купит, если на рынке за такую цену можно купить килограмм ягод). «Экологически чистого» картофеля за 150 рублей и «свойских кур» по 300 рублей за килограмм — на рынке. 

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В магазинах одной из сетей нас удивило отсутствие охлажденных цыплят. Нм сказали, что продукт не завезли, и к обеду цыплята обязательно появятся. Но и во второй половине пятницы цыплят не было. В городском управлении потребительского рынка, в которое мы обратились за объяснениями, сообщили следующее:

— В магазинов города дефицит кур охлажденных отсутствует.  Временное отсутствие товара в единичных магазинах объясняется незначительным логистическим сбоем, поставка стабилизировалась и осуществляется регулярно. Цены за неделю существенно не изменились.

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В магазинах другой сети куры были, но на прошлой неделе мы видели птицу со скидкой и она была дешевле. 

А еще в магазинах много продуктов с призывом «Покупай местное!». Но вот цены на местное, порой, выше, чем даже на заграничное. К примеру, белорусское сливочное масло дешевле липецкого. И как быть с этой дилеммой? Выбрать производителя-земляка или проголосовать рублем?

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До конца лета еще далеко, а арбузы уже продают повсюду. Магазины опять же давят на патриотизм — напоминают, что производитель отечественный. 

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В ягодных рядах на рынке мы обнаружили платную дегустацию. Крупная черешня на пробу стоит 20 рублей!  Кстати, продавцы уверяют, что пик продажи черешни уже прошел. Зато местной ягоды все больше. Если на прошлой неделе малиной торговал только один продавец — по 400 рублей за килограмм, то в пятницу этой ягоды было полно, что повлияло на цену. И уже появилась смородина и черная, и красная.

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Да и цены на огурцы продолжают падать. Грунтовые уже продают по 55 рублей за килограмм.

210
#цены #дороже/дешевле

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